L'affaire George Floyd a rapidement surpassé l'actualité liée au COVID-19 ces derniers jours. Il faut dire que les faits sont particulièrement graves, et que l'intégralité de la scène a été filmée. Ces 9 minutes insoutenable où l'on voit un policier du Minnesota - multi-récidiviste, on l'apprendra plus tard - étrangler à mort George Floyd avec son genou a boulversé la planète entière et tout particulièrement la communauté afro américaine frappée à de nombreuses reprises ces derniers années par des actes d'une violence extrême.

Depuis, l'Amérique est en proie à de nombreuses manifestations avec son lot de débordements. Certains joueurs se sont même liés aux manifestants comme Jaylen Brown, Malcolm Brogdon ou Enes Kanter. Au sein de l'univers NBA, les réactions et témoignages s'enchaînent. Michael Jordan n'est pas réputé pour prendre facilement la parole. Rappelons que l'icône NBA avait été critiqué par la passé pour ne pas avoir pris position pour la cause afro américaine ou encore pour son manque d'engagement politique. A cet égard, sa phrase malheureuse "Les Républicains aussi achètent des sneakers" lui colle toujours à la peau...

Au coeur de l'actualité grâce à "The Last Dance", dans les bons comme les mauvais côtés, la parole de Michael Jordan était grandement attendue. Il s'est exprimé via un communiqué ce dimanche.

"Je suis profondément attristé, très peiné voire très en colère. Je vois et ressens la peine, la frustration et la douleur de chacun. Je me range du côté de ceux qui dénoncent ce racisme profondément enraciné à l'encontre des hommes de couleur dans notre pays. Nous en avons assez !

"Je n'ai pas de réponse, mais nos voix, de manière collective, montrent notre force. Elles sont la preuve qu'on ne peut pas nous diviser. Nous devons nous écouter les uns les autres, montrer de la compassion, de l'empathie et ne jamais tourner le dos à cette brutalité insensée.

Face à ces injustices, nous devons réclamer des comptes mais également appeler à l'apaisement. Notre voix unifiée doit mettre la pression sur nos leaders afin de faire évoluer les lois. Nous devons utiliser notre vote pour amener un changement profond."

"Chacun d'entre nous doit faire partie de la solution. Nous devons travailler ensemble pour assurer la justice pour tous.

Mon coeur va à la famille de George Floyd et à tous ceux à qui l'on a ôté la vie d'une manière brutale à cause du racisme ou d'une injustice".

Des mots très forts qui font écho à ceux de Stephen Jackson, très proche de George Floyd, de LeBron James ou encore de la NBA en général.