Le cri du cœur de la NBA après la mort de George Floyd

Les joueurs NBA ne veulent pas « shut up and dribble » (« la fermer et jouer », en VF), contrairement à ce que demandait une éditorialiste à scandale à LeBron James il y a quelques années. Ils ont une audience, des millions de followers, et comptent bien en profiter pour s’exprimer sur les sujets de société qui leur tiennent à cœur. La mort de George Floyd, décédé après avoir été étouffé au sol par un policier, a révolté bons nombre d’entre eux. Comme n’importe quel citoyen. Alors ils s’expriment chaque jour. Joueurs, anciens joueurs, coaches. Jaylen Brown est allé manifester. Tout comme Malcolm Brogdon, Dennis Smith Jr, etc. Dwane Casey, lui se fait du souci pour son fils.

« Il y a 54 ans, j’étais le seul gamin noir d’une école entièrement blanche. Je n’y étais pas le bienvenu. Je me souviens très bien comment je me sentais. Je me sentais impuissant. Et en voyant les événements de Minneapolis, une ville où j’ai vécu, et ce qui s’est passé ensuite, je constate que les gens ont toujours le même ressenti : impuissants, frustrés et en colère », confie le coach des Detroit Pistons.

« 54 ans plus tard, c’est mon fils qui a 8 ans. Je vois le monde dans lequel il grandit… est-ce que ça a vraiment changé depuis mon époque ? Combien de fois sera-t-il jugé ? Est-ce qu’il se sent compris et entendu ? Est-ce qu’il se sent impuissant ? Est-ce qu’il sera traité comme George Floyd ? Qu’avons-nous fait en 54 ans pour que son monde soit meilleur que celui que j’ai connu à 8 ans ? Nous devons vraiment tous faire mieux. »

Des mots très justes de Dwane Casey. Peut-être qu’à force de le dire, un jour seront-ils entendus. Il est plus que temps.