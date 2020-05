Stephen Jackson, son nouveau cri du cœur pour George Floyd

L'émotion était très forte, vendredi, lors d'un rassemblement organisé à Minneapolis en souvenir de George Floyd. Pour rappel, cet homme de 46 ans a été tué par un policier dans des conditions particulièrement atroces, diffusées dans une vidéo. Si ce meurtre a logiquement scandalisé les acteurs de la NBA, Stephen Jackson a été encore plus touché.

En effet, l'ancien joueur des Los Angeles Clippers était proche de Floyd depuis son enfance. En compagnie de Jamie Foxx, de Karl-Anthony Towns ou encore de Josh Okogie, Jackson a livré un discours particulièrement fort.

"Je suis ici pour qu'ils ne salissent pas le nom de George Floyd, mon jumeau. A de nombreuses reprises, quand la police fait de mauvaises choses, la première chose qu'elle fait, c'est de se couvrir. Puis elle invente des histoires, remue le passé pour montrer que cette action était justifiée. Depuis quand un meurtre est-il justifié ? Quand c'est un homme noir, ça l'est apparemment.

Quand on voit cet homme avec le genou sur le cou de mon frère, en train de lui ôter la vie avec la main dans la poche, vous ne pouvez pas me dire que le sourire sur son visage ne dit pas : 'je suis protégé'.

Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'a pas le sentiment que son devoir est de tuer mon frère. Et qu'il sait parfaitement qu'il va s'en tirer. Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas cet air qu'il a sur son visage", a ainsi déploré Stephen Jackson dans des propos rapportés par ESPN.

Juste avant ce rassemblement, le policier en question, Derek Chauvin, a été justement arrêté. Il a été ensuite inculpé pour "meurtre au troisième degré et homicide involontaire au deuxième degré". Dans le même temps, Stephen Jackson a également appelé à ne pas céder à la violence lors des manifestations.