Michael Jordan avait prévenu avant la diffusion des premiers épisodes de "The Last Dance". Il avait peur qu'on le trouve horrible. Son attitude, tant poussée vers la quête de l'excellence, pouvait choquer le grand public. Dès le deuxième épisode, on a pu voir quelques remontrances sur Toni Kukoc et Ron Harper.

Mais MJ est allé encore beaucoup plus loin au cours de sa carrière. Coéquipier de Jordan lors des jeunes années de la star (entre 1988 et 1993), Will Purdue admet que l'arrière pouvait avoir la droite facile.

"Il m'en a mis une, et je n'ai pas été le seul. C'est comme ça que nos entraînements étaient compétitifs. Ce n'était pas une seule bagarre, mais une parmi tant d'autres.

Mais parce que ça impliquait Michael Jordan, et que ça a fuité, c'est devenu un problème. Le plus drôle, c'est que ça arrivait vraiment. On se séparait et on reprenait l'entraînement. Ça ne sonnait pas la fin.

Ces trucs-là étaient courant et ça montrait à quel point nos entraînements étaient compétitifs."

Une tendance qui avait été confirmée par Steve Kerr, lui aussi victime du jab de Jordan lors du deuxième three-peat 1996 et 1998.