Ça ne vous parle peut-être pas, mais Gary Lineker est une légende du football anglais. Un attaquant qui claquait but sur but dans les années 80 et 90, avec Leicester, Tottenham ou le FC Barcelone, mais aussi et surtout avec sa sélection, dont il est encore l'un des meilleurs scoreurs de tous les temps (48 buts en 80 sélections). C'est aussi l'homme qui a sorti l'une des citations les plus universellement reprises dans le monde du foot depuis 30 ans : "Le football est un sport simple où 22 joueurs courent après un ballon et à la fin ce sont toujours les Allemands qui gagnent". Pourquoi vous parle-t-on de ce bon vieux Gary aujourd'hui ? Parce qu'il a raconté sur Twitter sa rencontre avec Michael Jordan dans une petite histoire sympathique.

Le théâtre de cette interaction ? Un parcours de golf, évidemment.

"Je viens de regarder l'épisode 8 de The Last Dance et je me suis dit que j'allais partager cette histoire avec vous. C'était un jeudi soir. Mon agent m'appelle pour me dire que Michael Jordan veut jouer au golf à Sunningdale.

J'étais membre du club, donc il s'est dit que je pourrais faire quelque chose. Il me précise qu'ils sont trois. Michael Jordan et deux de ses amis basketteurs. Ils veulent jouer dimanche et ont besoin d'un membre du club pour y accéder. Je réponds à mon agent que je peux les parrainer (évidemment putain !).

La veille de la partie, mon agent me rappelle et me dit qu'ils sont maintenant 6. Il y a deux basketteurs supplémentaires et Samuel L. Jackson. Merde, il me faut donc un autre membre du club pour parrainer les trois autres. J'appelle mon ami Queeny, un ancien joueur, qui était heureusement disponible.

A 8h30, je me pointe sur le parcours. On me dit que mes invités sont arrivée et sont sur le green. Il y a bien cinq géants et Samuel Jackson, en train de faire des puts et de fumer le cigare.

Les gens autour, essentiellement des personnes âgées blanches, les regardent éberlués. Après les présentations, on file au premier trou. Mon ami Queeny aime parier de l'argent au golf et est un gros flambeur. Il lance à Michael Jordan d'une voix un peu snob :

'Alors Michael, que dirais-tu de miser un petit quelque chose ?' Jordan lui répond : 'Bien sûr, mec'. Queeny lui demande alors pour combien il est prêt à jouer. Michael Jordan le regarde alors droit dans les yeux après avoir tiré sur son cigare, lui sourit et lui dit : 'N'importe quelle somme qui te mettra mal à l'aise, mec'. Avec ça, il avait déjà réussi son coup".

On aurait bien aimé savoir avec quels autres basketteurs Michael Jordan et Samuel L. Jackson se sont pointés sur le parcours. Si Charles Barkley avait été de la partie, Gary Lineker et son ami seraient sans doute repartis les poches pleines vu les piètres qualités de "Chuck" avec un club entre les mains...