Stan Van Gundy a été un peu interloqué par des choses qu'il a vues sur Michael Jordan dans "The Last Dance" et a fait la comparaison avec Dwight Howard.

Stan Van Gundy est de plus en plus bavard sur Twitter et dans les médias. C'est une très bonne nouvelle. L'ancien head coach de Miami, Orlando et Detroit est divertissant et, très souvent pertinent, que ce soit sur des sujets de société ou des thématiques plus strictement sportives. Dans une discussion vidéo avec The Athletic, "SVG", est revenu sur un passage de "The Last Dance" qui l'a un peu interpellé : la partie de golf entre Michael Jordan et Danny Ainge en plein milieu d'une série de playoffs et alors qu'ils étaient dans des camps opposés.

Michael Jordan : la partie de golf qui a mené à l'une des performances les plus folles de l'histoire de la galaxie de l'univers

On peut voir que Stan Van Gundy n'est pas particulièrement rancunier envers Dwight Howard, qui a pourtant clairement oeuvré pour son départ à l'époque. Il estime même que son ancien pivot star n'a pas eu droit aux mêmes faveurs de la part des observateurs et des médias que la légende des Bulls.

"Michael Jordan a joué au golf avec Danny Ainge entre deux matches de playoffs contre les Celtics ! Et ça parlait aussi du fait qu'il était à Atlantic City toute la nuit avant un match à New York. Malgré ça, on dit que Michael Jordan est le plus grand compétiteur de tous les temps. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Mon but n'est pas de dénigrer Michael. Je dis juste que si Dwight Howard avait fait ces choses-là, ils (les médias, NDLR) l'auraient tué. Au final, ce que l'on juge, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, on créé une histoire autour. Donc je me suis trouvé devant le documentaire à me dire : 'Il allait jouer au golf avec Danny Ainge ?!' Dwight se serait fait crucifier pour ça."

On peut quand même se demander si Dwight Howard aurait été capable, après 18 trous de golf ou une virée gambling dans un casino, de claquer 63 points face à l'une des meilleures équipes de la planète. Michael Jordan a prouvé qu'indifféremment du contexte et de ce qu'il avait fait la veille, lui l'était.