Nick Wright est un fan absolu de LeBron James et ne s'en cache jamais lorsqu'il intervient dans l'émission First Things First. Il n'a donc pas forcément le souci d'une objectivité absolue, mais ses arguments dans le débat sur la question du GOAT n'en sont pas moins parfois intéressants, même si très orientés. On a bien dit "parfois"...

Dans la foulée du quatrième titre en carrière de LeBron, et face à des collègues pas du tout décidés à considérer que cela changeait quoi que ce soit à sa position par rapport à Michael Jordan dans l'histoire, Wright a tenté de mettre un peu à mal la légende.

Voici ce qui, selon lui, discrédite MJ, ou en tout cas ce que les médias ne veulent jamais souligner sur sa carrière. Il y a un peu de mauvaise foi, mais aussi une bonne représentation de ce que pensent certains pro-LeBron, ou plutôt les anti-Michael Jordan dans la "course" au GOAT.

Nick Wright ne dit pas toujours que des bêtises, mais là il était quand même assez clairement dans l'exagération volontaire pour défendre son poulain face aux jordanistes du plateau. Prendre fait et cause pour LeBron James dans ce débat est acceptable, mais pas en essayant de dynamiter la carrière de Michael Jordan. Un peu de respect, quand même...

I didn’t want to have to do this, but my colleagues have left me no choice. I present, “What the Media Doesn’t Want You to Know about Michael Jordan.” pic.twitter.com/VrxdLYj53O

— nick wright (@getnickwright) October 13, 2020