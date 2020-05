Et si Michael Jordan avait rejoint Dirk Nowitzki et Steve Nash aux Mavs ?

Après sa deuxième retraite en 1998, Michael Jordan a réalisé son come-back en 2001 aux Washington Wizards. Et malgré cet arrêt temporaire de sa carrière, His Airness était bien évidemment convoité au sein de la NBA. Arrivé aux commandes des Dallas Mavericks en 2001, Mark Cuban rêvait d'ailleurs de frapper fort avec le recrutement de MJ. Ainsi, le propriétaire de la franchise texane a réussi à obtenir un entretien avec l'agent de Jordan, David Falk.

"Le jour où il a signé avec les Washington Wizards pour son retour, David Falk - oui j'étais en train d'acheter les Mavs - m'a dit 'pourquoi tu ne le rencontrerais pas ?'. Donc je me suis rendu à son bureau et les papiers (avec les Wizards) étaient déjà prêts.

Mais j'ai quand même essayé de convaincre MJ de ne pas les signer. Je le voulais aux Mavs", a raconté Mark Cuban sur les ondes de 105.3 The Fan’s GBag Nation.

A l'époque, Dallas était une jeune équipe prometteuse avec Dirk Nowitzki, Steve Nash et Michael Finley. Cette formation pouvait-elle passer un cap supplémentaire avec Michael Jordan ? C'est possible puisque l'ancien joueur des Chicago Bulls, malgré le poids des années, était encore performant : 21,2 points, 5,9 rebonds et 4,4 passes décisives de moyenne sur les deux années à Washington. Un "et si ?" supplémentaire dans l'histoire de la Ligue.