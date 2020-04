Le jour où Michael Jordan a flingué le speech de Phil Jackson avant un game 7

Si vous avez un peu lu du Phil Jackson, vous savez que le Zen Master a souvent trouvé les ressorts psychologiques pour faire gagner ses équipes. Il est toutefois arrivé que ses joueurs prennent les devants et contredisent même un peu son approche. En 1998, avant le Game 7 de la finale de la Conférence Est entre les Chicago Bulls et les Indiana Pacers, Michael Jordan a coupé court à la causerie du coach le plus titré de l'histoire de la NBA. C'est ce que Steve Kerr, alors joueurs des Bulls, a raconté à Zach Lowe dans son podcast sur ESPN.

"Je me souviens que c'était le jour du match. On avait fait notre routine, notre entraînement. Phil nous a convoqués. Dans son style caractéristique, il voulait nous mettre dans l'état d'esprit. Il a dit : 'Vous savez, l'important dans un match comme celui-là, ce n'est pas la peur de perdre. Acceptez l'idée que vous pouvez perdre. Ce n'est pas grave. Affrontez-là.

Il partait dans son explication psychologique sur comment aborder ce match. Mais avant qu'il n'ait pu reprendre, Michael Jordan l'a coupé : 'Non, c'est de la merde Phil. On ne perd pas, c'est tout'. Puis on a tous mis nos mains au milieu en disant '1,2,3, Bulls !'. Tout le monde est rentré chez lui et on s'est pointé à la salle le lendemain".

Résultat : une victoire (88-83) des Chicago Bulls avec 28 points de Michael Jordan. Dans la foulée, comme on le verra dans "The Last Dance" tous les lundis pendant encore un mois, les Bulls ont remporté leur troisième titre consécutif en dominant le Utah Jazz en Finales.

Parfois, une phrase courte vaut mieux que de longs discours !

Si vous voulez vous refaire le match en entier, c'est juste en dessous.