Michael Jordan donne le nom du joueur qu’il aimait le moins en NBA

Il y a une star que Michael Jordan ne pouvait vraiment encadrer en NBA et, non, ce n’est pas un joueur des Pistons.

Michael Jordan est un immense compétiteur qui inspirait crainte et respect. Même s’il prenait le dessus sur ses adversaires la majeure partie du temps, il a eu quelques duels très engagés avec ceux qui ont osé le défier. Les rivalités houleuses entre les Bulls et les Pistons ou les Knicks sont bien connus. Mais pourtant, le joueur qu’il aimait le moins n’évoluait pas pour l’une de ces deux équipes.

« Je ne détestais pas vraiment quelqu’un en particulier en NBA. Mais affronter Reggie Miller me rendait fou », écrivait MJ pour ESPN. « C’était comme une dispute avec une femme. Tout son jeu se repose sur le ‘flopping’. Il pèse à peine 84 kilos donc il faut faire attention à ne pas le toucher sinon il y a faute. En attaque, je le dégageais avec mes 98 kilos. Mais il n’arrêtait pas de mettre ses mains sur moi, comme une femme qui vous tient par la taille. Je voulais juste défoncer ses mains. Ça me rendait dingue. »

Reggie Miller et Michael Jordan ont failli s’échanger des torgnoles à plus d’une reprise et ils se sont livrés à un affrontement épique lors des finales de Conférence en 1998.