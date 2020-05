Michael Jordan encore accusé d’avoir menti dans The Last Dance

Selon le journaliste et écrivain Sam Smith, The Last Dance tient plus de la fiction que du vrai documentaire tant Michael Jordan a romancé des éléments.

Le bal des critiques de Michael Jordan suit son cours, une semaine après la fin de la diffusion de The Last Dance. C'est cette fois le journaliste et écrivain Sam Smith qui s'en prend à la façon dont MJ a exercé une main de fer sur la réalisation et la narration de la série documentaire la plus regardée de l'histoire de la NBA.

Smith, que l'on peut apercevoir à plusieurs reprises dans "TLD", est avant tout connu pour être l'auteur du livre "The Jordan Rules", qui dévoilait des secrets de vestiaire parfois un peu dérangeants pour l'image de Michael Jordan. Il trouve que

"Dans le documentaire, Michael Jordan a inventé des choses ou menti à plusieurs reprises. Ce n'était pas forcément sur des choses énormes, mais c'est un peu comme dans un film ou une série dont on dit qu'il est basé sur des faits réels.

C'est ce que c'était. Un documentaire basé sur une histoire vraie. Il y avait les grandes lignes de ce qui s'est passé, mais pour certaines choses, comme l'histoire de la pizza, de l'intoxication alimentaire... Ce sont des âneries.

Il y a d'autres choses comme ça, qui étaient des mensonges, mais je ne vais pas rentrer là-dedans", a expliqué Smith lors de son passage sur 95.7 The Game.

Après la sortie de son livre dans les années 90, aidé, selon Michael Jordan, par Horace Grant, Sam Smith a petit à petit perdu sa proximité avec l'équipe et avec MJ en particulier. Il reste néanmoins au coeur de la brouille entre Grant et Jordan. L'ancien intérieur des Bulls était furieux, lui aussi, de la manière dont Michael Jordan a parlé de lui dans le documentaire et des légendes autour de leur relation.