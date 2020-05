Kendrick Perkins allume Michael Jordan pour The Last Dance !

Désormais consultant, Kendrick Perkins a déploré l'attitude de Michael Jordan avec le récit raconté par le documentaire The Last Dance.

Sans le moindre doute, le documentaire The Last Dance, centré autour de Michael Jordan, a été un vrai succès populaire. Cependant, cette série n'a pas été appréciée par certains anciens partenaires et adversaires de His Airness. Ces derniers jours, Ron Harper et Horace Grant ont critiqué la façon dont les histoires ont été racontées. Et même Scottie Pippen serait furieux envers MJ pour l'avoir décrit comme "un égoïste". Consultant pour ESPN, l'ex-intérieur Kendrick Perkins a déploré l'attitude de Jordan. Pour lui, l'ancien joueur des Chicago Bulls "a brisé tous les codes entre les joueurs".

"Pourquoi ? Car il a dit certaines choses, notamment sur le fait qu'il sortait tous les soirs. Et même il a balancé sur Horace Grant, sur certains qui se droguaient... Il a balancé sur tout le monde sauf lui ! Et maintenant, on apprend qu'il a aussi blessé Scottie Pippen. Les gens aujourd'hui voient Pippen comme un égoïste...

Au final, The Last Dance a encensé Mike, et c'est normal, mais tu n'as pas besoin de descendre les autres pour te mettre en avant. Sa grandeur aurait dû être suffisante", a fustigé Kendrick Perkins.

Si Michael Jordan a (encore) gagné en popularité avec ce documentaire, il a probablement perdu des amis...