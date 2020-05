Scottie Pippen également furieux envers Michael Jordan ?

Tout comme Ron Harper et Horace Grant, Scottie Pippen aurait du mal à digérer la version des histoires racontées par Michael Jordan dans The Last Dance.

Michael Jordan a vraiment agacé ses anciens partenaires. Au cours du documentaire The Last Dance, l'ex-joueur des Chicago Bulls a confié plusieurs anecdotes. Et sans surprise, on l'a beaucoup mis en avant. Cependant, la manière dont His Airness a raconté ces histoires ne fait pas l'unanimité.

Mercredi, Ron Harper et Horace Grant ont déploré l'absence de certaines images où MJ trouvait du répondant chez ses coéquipiers. Et même le lieutenant historique de Jordan, Scottie Pippen, serait "très énervé" contre lui, selon les informations du média ESPN. En effet, le légendaire #33 des Bulls n'aurait pas apprécié le portrait de lui réalisé par cette série.

A l'exception de la mise en avant de son rôle sur les Finales 1998 et des propos flatteurs de MJ au tout début, Scottie Pippen se serait senti dénigré par les histoires racontées : son "égoïsme" - selon MJ - sur la saison 1997-1998, la fameuse migraine face aux Detroit Pistons en 1990 ou encore son refus de jouer les dernières secondes contres les New York Knicks en 1994.

Vexé, Scottie Pippen a d'ailleurs décidé de ne pas commenter The Last Dance. Malgré le succès populaire de ce documentaire, Michael Jordan a visiblement froissé plusieurs de ses pairs, anciens partenaires ou adversaires, avec ses propos.