Les Bucks ont-ils eu un rôle dans les résultats de l’élection américaine au Wisconsin ?

Le genou à terre n’a pas suffit. Quelques semaines après la reprise de la NBA, déjà perturbée par le COVID-19 puis la mort de George Floyd, Jacob Blake, un homme noir originaire du Wisconsin, se faisait tirer dessus à sept reprises par un policier à Kenosha. C’était trop pour les Milwaukee Bucks. Révoltés, touchés, dégoûtés, les joueurs ont tout simplement décidé de dire stop. En boycottant carrément leur match de playoffs contre le Orlando Magic.

Le début de tout un mouvement. Parce que les autres équipes de la ligue ont suivi le pas, avant d’être imités par les formations d’autres championnats, d’autres sports. Mais les Bucks, ses joueurs, ses membres, ne se sont pas contentés de juste dénoncer. Ils ont aussi participé à la vie de la communauté. En multipliant les actions et en appelant notamment leurs concitoyens à aller voter à l’élection Présidentielle américaine.

Résultat, la participation dans le Wisconsin était en hausse, comme partout dans le pays. Et l’Etat qui avait donné ses Grands électeurs à Donald Trump en 2016 s’est cette fois-ci tourné vers Joe Biden, candidat Démocrate, en 2020. Un Etat qui pourrait d’ailleurs faire la différence dans cette élection aussi serrée et indécise. Mais pour George Karl, ancien coach des Bucks, la franchise est aussi à l’origine du résultat, grâce à son implication.

Good to see Wisconsin flip in this Election.

I like to believe the Bucks efforts this summer in helping prioritize social justice had an impact here, especially with younger voters!

— George Karl (@CoachKarl22) November 4, 2020