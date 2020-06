Tout allait trop bien chez les Sacramento Kings ces derniers mois. En dehors des rumeurs de bouleversement possible du front office en fin de saison, la situation sportive est beaucoup moins désastreuse qu'il y a quelques années. Après la bonne saison 2018-2019 et une possibilité mathématique de participer aux playoffs 2020 (ils sont à 3.5 victoires de la 8e place à l'Ouest), les Kings s'offrent un mini drama en interne ces derniers jours.

Cela peut paraître parfaitement anodin, mais De'Aaron Fox et le père de Marvin Bagley ont eu un échange un peu tendu sur les réseaux. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais le meneur des Kings a posté sur Snapchat une photo de Marvin Bagley Sr, avec la légende suivante :

"Ce clown a vraiment essayé de s'en prendre à moi !"

Il y a depuis quelques mois des rumeurs d'un manque d'alchimie entre Fox et Bagley sur et en dehors du terrain, mais ça ne s'était pas particulièrement manifesté publiquement jusqu'ici. En fouillant sur Reddit, on peut s'apercevoir que les fans parlent fréquemment des agissements supposés du camp de Marvin Bagley pour critiquer De'Aaron Fox et l'importance que lui donnent Vlade Divac et le propriétaire Vivek Ranadive dans le projet.

Le souci, c'est que Bagley, drafté en 2e position en 2018, juste avant Luka Doncic, n'a pour le moment pas pu donner la pleine mesure de son talent, notamment à cause des blessures. Fox, a contrario, a progressé depuis son année rookie et montre un certain leadership malgré la saison un peu décevante de son équipe.

On va suivre ça de près alors que la saison doit reprendre à la fin du mois de juillet. Il se peut que cela influe sur les choix estivaux des Kings.