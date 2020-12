On se doutait bien que Donovan Mitchell n'allait pas réagir négativement en public à l'annonce de la prolongation de Rudy Gobert. L'arrière All-Star sait désormais qu'il va devoir écrire les prochaines années de la franchise avec le Français. Mais au lieu de déclarations de façade, Mitchell a semblé vraiment heureux de la nouvelle.

Après le froid polaire qui a régné entre les deux joueurs majeurs du Utah Jazz au début de la pandémie de Covid-19 pour les raisons que l'on connaît, des médias avaient décrit leur relation comme "irréparable". Il n'en est rien et Donovan Mitchell a tenu à le préciser.

"J'applaudis Rudy. Il a été là tous les jours depuis la reprise et il était impossible de savoir si les négociations se déroulaient bien ou mal parce qu'il a été le professionnel ultime. C'est énorme et je suis heureux pour lui.

Rudy Gobert explique pourquoi il n'a pas demandé le contrat supermax

Rudy Gobert lui-même s'était déclaré heureux de pouvoir poursuivre l'aventure avec Donovan Mitchell, avec lequel il collabore au Jazz depuis trois saisons maintenant.

"Après la bulle, j'ai vraiment eu le sentiment que je pouvais gagner un titre avec Donovan. On a tous les deux grandi et on va continuer à le faire".