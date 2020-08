Lors du premier tour des Playoffs à l'Est, l'Orlando Magic va défier les Milwaukee Bucks. Sur le papier, ça sent donc très mauvais pour la franchise floridienne. Et pour ne rien arranger, l'entraîneur du Magic Steve Clifford va devoir composer avec un effectif diminué. En effet, dans un communiqué officiel, Orlando a annoncé la fin de la saison de Mo Bamba. Le jeune intérieur a été testé positif au Covid-19 à la mi-juin. Depuis, il avait réussi à se remettre de ce virus et à reprendre l'entraînement. Sauf que visiblement, le talent de 22 ans ressent encore des séquelles par rapport au coronavirus.

Le Magic temporairement privé de son troisième meilleur marqueur

Dans cette bulle à Disney, Bamba avait participé aux deux premiers matches de son équipe. Mais en difficulté sur le plan physique, il avait peu joué et avait surtout un impact très limité. Protégé ensuite par son coach sur les 6 rencontres suivantes, il va donc quitter la bulle pour passer des examens complémentaires. Il s'agit d'une sage décision de la part du Magic avec Mo Bamba. Après un gros travail durant l'arrêt de la saison, le natif d'Harlem voulait se montrer (enfin) à la hauteur de son potentiel. Mais il devra attendre le prochain exercice pour faire ses preuves.