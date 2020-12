MVP, ROY, champion NBA : les pronos des GM pour 2020/21

Ah le jeu des pronostics. Comme bon nombre d'entre vous, les GM des trente franchises se sont prêtés à l'exercice pour cette nouvelle saison 2020/21 qui débute mardi avec notamment le choc de Los Angeles, Clippers-Lakers. Il était question des trophées remis à la fin de ce nouvel opus, en espérant qu'il ne soit pas trop perturbé par la crise sanitaire.

Pas vraiment de surprises concernant le champion NBA puisque la grande majorité voit les Lakers faire le doublé. Logique tant leur recrutement a été excellent, du moins sur le papier, durant cette courte intersaison. Les Clippers, seconds, n'ont reçu que 11% des votes.

Ils voient également Giannis Antetokounmpo (32%) rafler un troisième titre de MVP consécutif, devant Luka Doncic (21%), LeBron et AD (18%) et Kevin Durant (7%). Nikola Jokic a également reçu quelques votes (4%). Si jamais le Grec réussissait cet exploit, il serait le premier depuis Larry Bird (entre 84 et 86) à être sacré trois ans d'affilé. Au passage, les GM voient également le Greek Freak comme le meilleur défenseur NBA.

Dans cette cuvée de rookies assez incertaine, un nom ressort, celui de LaMelo Ball. Le nouveau joueur des Hornets va être au centre des attentions à Charlotte, et il aura de belles opportunités de se montrer. C'est sans doute pour ça que les GM ont voté massivement pour lui (39%). James Wiseman et Obi Toppin complètent le podium. Erik Spoelstra est lui considéré comme le meilleur coach de la ligue.

Pour ce qui est des autres questions posées aux GM, Chris Paul sera le joueur transféré qui aura le plus d'impact sur sa nouvelle équipe, à savoir Phoenix. Gordon Hayward, passé des Celtics aux Hornets pour la coquette somme de 120M, est le move le plus surprenant. Enfin, Serge Ibaka est considéré comme la recrue la plus sous-estimée.

