Nate McMillan viré par les Pacers !

C'était une décision attendue, bien que surprenante. Les Indiana Pacers ont renvoyé leur coach Nate McMillan après l'élimination de la franchise - balayée en quatre manches sèches par le Miami Heat - au premier tour des playoffs.

Ce dernier quitte donc Indianapolis après quatre saisons passées sur le banc des Pacers. Il y a compilé 183 victoires et 136 défaites. Surtout, il a décroché quatre qualifications de suite en playoffs... pour quatre éliminations au premier tour. Mike D'Antoni serait le favori pour reprendre le poste si jamais il venait à quitter les Houston Rockets.

Rockets coach Mike D’Antoni — in the final year of his contract — will be an Indiana target should he become available, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020