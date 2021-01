2020 est enfin terminée et on espère que cette année 2021 va nous (et vous) apporter plein de bonnes choses. En NBA, on a déjà une petite idée de ceux dont on parlera le plus ou qui marqueront les esprits durant les 12 prochains mois.

LeBron James

A 36 ans, le “King” peut cimenter un peu plus sa légende, sans qu’il y ait cette fois l’argument de la bulle et des conditions particulières pour apporter de l’eau au moulin de ceux qui veulent minimiser ses accomplissements. Un back to back lui offrirait une cinquième bague, soit autant que Kobe Bryant ce qui,serait évidemment fort symboliquement.

Dans tous les cas, jusqu’à ce qu’il décide de prendre sa retraite - le plus tard possible, merci - LeBron sera toujours le centre d’attention de la NBA et un acteur majeur de chaque année qui débute. C’est bien là le propre d’un joueur générationnel, GOAT ou pas.

Zion Williamson

On n’a pas encore eu le droit à une année complète de Zion Williamson. La première sera donc en 2021. Et, franchement, ça va faire mal. Parce que le premier choix de la draft 2019 a beau avoir été un peu oublié avec ses pépins physiques, ça reste une sacrée machine. Un bulldozer à chaque fois qu’il met le pied sur le parquet.

Les Pelicans ont des défauts mais ils sont sympathiques à suivre et ils ont clairement les atouts pour se hisser dans la course aux playoffs à l’Ouest. Notamment grâce à Zion. Pour l’instant, le jeune homme commence seulement à se mettre dans le rythme mais il est déjà chaud niveau stats. L’explosion ne devrait pas tarder.

LaMelo Ball, apprenez à aimer le pur showman de demain !

LaMelo Ball

Il y a trois ans, on s’était coltiné un match de high school entre l’équipe de LaMelo Ball et celle de Zion Williamson. On avait alors vu le dernier rejeton de LaVar prendre des shoots du milieu de terrain en début de possession et agir à l’exact inverse d’un futur joueur pro. Le temps a filé, le garçon a grandi, bourlingué en Europe et en Australie, pour devenir l’un des plus gros jeunes talents de la ligue.

On peut penser ce que l’on veut de la famille et de l’individu, mais il y a quand même de très sérieuses chances qu’il soit l’un des joueurs les plus spectaculaire à voir en NBA en 2021. Dans une année où on aura besoin de se rappeler ce qu’est l’enthousiasme et le fun, le meneur des Hornets et ses passes laser venues d’ailleurs devraient nous y aider. Avec un temps de jeu et des opportunités grandissantes, il devrait vite se placer dans la course au titre de Rookie de l’année et pourquoi pas le remporter ?