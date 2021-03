Adam Silver s'est exprimé samedi dans les médias sur la situation actuelle en NBA et sur les perspectives pour la saison prochaine. Le patron de la ligue s'est montré plutôt optimiste sur plusieurs points.

A ce stade de la vaccination aux Etats-Unis, il lui semble probable que la saison 2021-2022 débutera de manière normale en termes de calendrier (c'est à dire au mois d'octobre) et dans des salles "relativement pleines". On pourrait donc revenir à une saison à 82 matches (il y en a 72 cette saison) et avec du public dans des proportions plus classiques. En termes de fréquentation, la NBA n'exclut pas non plus que le succès de la campagne nationale de vaccination aux Etats-Unis permettent de faire revenir un nombre intéressant de spectateurs pour les playoffs 2021.

Le sort de la Summer League est incertain et Silver n'a pu garantir que la préparation d'avant-saison serait conforme à celles dont les équipes ont l'habitude.

La mauvaise nouvelle, en revanche, concerne les Global Games. Adam Silver a indiqué que, selon toute vraisemblance, il n'y aurait pas de rencontres NBA disputées à l'étranger avant la saison 2022-2023. Pas de Paris Game au menu, donc, après l'annulation de celui de 2021 où les Brooklyn Nets devaient affronter les Atlanta Hawks à Bercy. Il faudra s'armer de patience avant qu'un match puisse de nouveau être joué à Paris, Londres ou Mexico.