La nuit dernière, les Los Angeles Lakers ont été battus par les San Antonio Spurs (109-118). Comme souvent sur ce début de saison, la défense des Angelenos n'a pas été irréprochable. Et pour un joueur comme Anthony Davis, très investi de ce côté du terrain, cette situation est difficile à accepter.

Conscient que les Californiens auront probablement besoin d'une défense d'un autre niveau pour viser un back-to-back, l'ancien joueur des New Orleans Pelicans n'a pas hésité à pousser un coup de gueule. Remonté après cette défaite, l'intérieur n'a pas mâché ses mots !

"Sur certains soirs, nous sommes capables d'être à la hauteur sur le plan défensif, et certains soirs non. Notre communication a ainsi été catastrophique sur ce match. Nous devons absolument mieux défendre si nous voulons avoir une chance de défendre notre titre. Là, nous n'avons tout simplement pas défendu ! Notre défense, c'était de la merde ! Nous n'avons même pas défendu une seule seconde et les gars en face ont donc fait ce qu'ils voulaient", a déploré Anthony Davis, visiblement agacé, face à la presse.

Anthony Davis justifie son contrat sur le long terme avec les Lakers

Il ne s'agit pas vraiment d'une surprise pour les Lakers. Sur cette intersaison, cette équipe a ainsi perdu des joueurs importants sur le plan défensif. Rajon Rondo, Avery Bradley ou encore Dwight Howard étaient importants dans ce secteur.

Et surtout, malgré d'autres qualités, Dennis Schröder et Montrezl Harrell disposent de quelques lacunes défensives. Anthony Davis et les Lakers vont donc devoir trouver des solutions pour retrouver une défense digne de ce nom...