Anthony Davis justifie son contrat sur le long terme avec les Lakers

Anthony Davis n'a surpris personne en restant aux Los Angeles Lakers. Cependant, l'intérieur a tout de même réservé une petite surprise : la durée du contrat signé. En effet, l'ancien des New Orleans Pelicans a signé un deal à 194 millions de dollars sur 5 ans avec la franchise californienne.

Selon les premières rumeurs, il devait plutôt signer un bail sur le court terme. On parlait notamment d'un accord pour lui permettre d'être libre en même temps que LeBron James en 2023. Présent devant les médias, Davis a expliqué son choix.

"J'aurais pu signer un contrat pour deux ou trois ans. Mais je devais aussi penser aux éléments concrets. J'ai tout de même un passif avec les blessures, et un contrat de deux ans, tu mises un peu sur toi... Même si je touche du bois, ça peut toujours arriver.

Je voulais donc sécuriser un maximum d'années et je me voyais dans cette équipe sur le long terme. Donc je me suis dit qu'un contrat de 5 ans, il s'agissait de la meilleure option dans ma situation", a confié Anthony Davis.