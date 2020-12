Anthony Davis prolonge aux Lakers pour 194 millions sur cinq ans !

C'est fait. Anthony Davis n'a finalement pas attendu la décision de Giannis Antetokounmpo pour signer son nouveau deal avec les Los Angeles Lakers. L'intérieur All-Star s'est engagé pour cinq ans et 194 millions de dollars avec les champions en titre.

ESPN story on free agent Anthony Davis finalizing a 5-year, $190M deal to stay with the Lakers: https://t.co/1ILYuhcvfI — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 3, 2020

Ce que l'on retient, c'est évidemment la durée. Anthony Davis n'a pas opté pour un contrat court. Il s'inscrit dans la durée avec les Lakers, même s'il dispose d'une option sur sa dernière saison. Une fois que le contrat de LeBron James aura expiré. Il sera alors en mesure de choisir sa destination. Ou de rester à Los Angeles et éventuellement de convaincre une autre star de venir en Californie.

Anthony Davis touchera moins d'argent que Tobias Harris lors des trois prochaines saisons... Il aurait pu signer un contrat plus court avec une option pour tester à nouveau le marché en 2021 et signer un contrat plus massif. Adrian Wojnarowski explique qu'AD a longtemps hésité avec cette option avant de finalement se décider pour un bail plus long.

Anthony Davis, LeBron James lui a déjà passé le flambeau en interne

Impressionnant lors du run des Lakers en playoffs, Davis, considéré comme la co-star de l'équipe, attaque seulement la meilleure période de sa carrière. Il pourrait s'affirmer comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, tout en continuant à amasser des titres.