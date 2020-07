NBA Awards : la fin de saison à Orlando comptera pour du beurre

Pendant longtemps, cette saison 2019-20 restera dans les mémoires. Et pendant longtemps également, on pourra débattre du mieux qu'il y avait à faire pour boucler, ou non, cet exercice. La NBA a donc choisi de la terminer sur un seul et même site. Alors même que la pandémie prend des proportions extrêmement inquiétantes aux Etats-Unis. Il faut bien faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ces dernières semaines, il est de nature à dire que ce titre aura une saveur particulière. Sans forcément qu'il y ait une astérisque dessus. Mais il est évident que chaque équipe a eu, a et aura des conditions différentes pour aborder cette dernière ligne droite.

On arrive à cette fameuse question de l'équité. Dans ce contexte si particulier, chaque franchise doit gérer au mieux en interne. Entre les joueurs positifs, ceux qui font des allers-retours, les conditions d'entraînement, tous ne partent pas sur un pied d'égalité. Il aurait pu en être de même pour les NBA Awards. Jusqu'à présent, la ligue ne s'était pas prononcée sur les trophées individuels à distribuer.

"La décision d'exclure ces matches du vote pour les NBA Awards garantit un processus équitable dans lequel les joueurs et les entraîneurs auront la même opportunité d'être honoré comme les meilleurs performers de la saison", a t-elle expliqué aux franchises via un mémo.

La bulle n'aura donc aucune incidence sur les votes pour ces NBA Awards. Et c'est totalement logique puisqu'au final, il ne reste que huit rencontres à disputer. Bon si LeBron, qui a refusé quelques privilèges, tourne à 40 points de moyenne, et que Giannis est encore un peu rouillé, peut-être que cela comptera un poil dans la tête des journalistes appelés à voter. Mais officiellement en tout cas, il ne faudra tenir compte d'aucune performance qui se déroulera sous les yeux de Mickey.