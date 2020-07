La "snitch hotline", que l'on pourrait appeler le "numéro des poucaves" en français, fait pas mal parler dans la bulle d'Orlando. Des joueurs en ont clairement dénoncé d'autres pour des manquements au règlement sanitaire ou du tapage nocturne - en gros Jimmy Butler qui dribble tout seul dans sa chambre comme un taré - et c'est l'un des sujets d'amusement et d'agacement à 15 jours de la reprise de la saison NBA.

Interrogé sur le sujet par The Athletic, Doc Rivers, le coach des Los Angeles Clippers, a pris le parti d'en rire et a même proposé un usage pratique qui pourrait permettre à un paquet d'équipes de se débarrasser de LeBron James et des Los Angeles Lakers.

"Hier j'ai balancé LeBron James et demain je m'occuperai de Gregg Popovich. Quand j'aurai fini de me servir de cette hotline, on sera la seule équipe encore en course dans la saison", s'est amusé Doc Rivers.

Jimmy Butler : la sécu est montée dans sa chambre pour tapage nocturne

Chaque franchise NBA ayant des employés avec des jobs du futur, pourquoi ne pas imaginer des espions chargés de détecter les infractions au règlement chez les autres équipes ? Les frères Lopez sont dans la même team à Milwaukee maintenant et connaissent Disney World comme leur poche.

On ne serait pas surpris de les voir passer en mode camouflage pour prendre des rivaux en flagrant délit pendant qu'ils se font livrer une pizza en dehors des limites autorisées ou qu'ils vont chiller sans masque à une soirée DJ comme Dwight Howard. Une suspension est si vite arrivée...