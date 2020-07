On ne va pas crier victoire trop tôt mais, pour le moment, la bulle fonctionne bien. Pour la deuxième semaine consécutive, la NBA a fait parvenir un rapport intact et vierge de tout cas positif au Covid-19 sur le campus de Disney World Resort. A quelques heures de la reprise de la saison, pour 8 matches de régulière avant les playoffs, la première étape a été franchise avec succès.

La ligue a annoncé que les 344 joueurs présents en Floride sur les sept derniers jours n'ont pas été contaminés ou ne le sont plus pour ceux qui l'avaient contracté auparavant et avaient dû observer une période de quarantaine en dehors du parc.

Il faudra voir si les premiers matches officiels - avec davantage d'interactions entre les joueurs - débouchent sur le même résultat, mais les chances semblent plutôt bonnes pour que ce soit le cas. L'autre étape importante sera à suivre lorsque les familles et les proches des joueurs seront autorisés à les rejoindre en Floride.

La prochaine saison NBA dans la bulle ? C'est très possible

Les autres sports majeurs américains, particulièrement le baseball, envient certainement ce qui se passe du côté de la NBA. La saison de MLB n'est pas du tout certaine de pouvoir se tenir, après le nombre de cas élevés chez les joueurs des Miami Marlins, évidemment en Floride.

Les premiers matches officiels de cette deuxième et dernière partie de saison régulière NBA débuteront la nuit prochaine, avec des affiches Utah Jazz-New Orleans Pelicans et un choc de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers.