Et si cette saison NBA dans la bulle de Disney World Resort n'était pas un one shot ? Si depuis l'Europe on peut avoir l'impression que la situation sanitaire s'arrange, notamment pour les futures rencontres sportives, la donne est différente aux Etats-Unis. L'Amérique continue d'être frappée de plein fouet par le Covid-19. A tel point que la ligue et les représentants des joueurs ont été obligés de reconnaître mardi que l'expérience de la bulle pourrait parfaitement s'étendre à la saison 2020-2021.

Michele Roberts, la présidente du syndicat des joueurs, a été étonnamment cash à ce sujet lors d'un entretien avec ESPN.

"Si demain ressemble à aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut imaginer faire autrement. On est tous conscients, de par ce que nous disent nos experts respectifs - ceux de la ligue et ceux du syndicat, qu'il faudra que ça se passe de cette manière si la situation perdure. Je ne suis pas comme Trump qui croit que tout sera fini dans 15 jours. Mais je pris pour que les circonstances nous permettent de jouer différemment. Ce que je sais, c'est que si la bulle est ce qui permet de continuer à jouer, les choses resteront ainsi la saison prochaine".

Les matches dans la bulle, c'est un peu Black Mirror pour Rudy Gobert

La saison 2020-2021 est censée démarrer au mois de décembre, aux alentours de Noël. C'est à dire dans environ cinq mois. La dynamique de la pandémie aux Etats-Unis et la réponse politique à celle-ci sont telles qu'on a beaucoup de mal à envisager que d'ici là tout sera rentré dans l'ordre, avec chaque équipe en mesure d'accueillir des matches dans sa salle.

On espère évidemment se tromper. En attendant, Adam Silver s'est félicité cette semaine des premiers résultats entrevus dans la bulle d'Orlando. Pour l'heure, aucun cas positif n'est à recenser là-bas. Les sanctions prises contre les joueurs qui contournent le règlement - avec des remises en quarantaine immédiates - sont il est vrai assez efficaces pour le moment.