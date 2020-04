Alors que la saison NBA est à l'arrêt et pourrait se poursuivre durant l'été dans un scénario optimiste, certains pensent déjà à changer définitivement de calendrier pour les années à venir. Mark Cuban fait partie de ceux qui ont pris très au sérieux l'hypothèse d'un début de saison désormais placé autour de Noël, avec des Finales NBA disputées pendant l'été. C'est ce qu'il a expliqué lors de son passage dans l'émission Get Up mercredi.

"Honnêtement, c'est quelque chose que je demande depuis 10 ans. J'ai toujours pensé qu'il fallait débuter la saison à Noël et la faire se poursuivre durant l'été. La réponse que l'on m'a toujours donnée c'est que les gens regardent beaucoup moins la télévision en état. Là, avec le confinement, si ça se poursuit les gens n'auront que ça à regarder. Je pense que ça peut être une bonne expérimentation. Si ça marche bien, on pourra continuer comme ça. Selon moi, ça pourrait vraiment le faire".

On a un peu de mal à se réjouir de cette possibilité, il faut le reconnaître. En bons Français, on tient quand même un minimum à nos vacances d'été. Des Finales disputées en juillet ou en août auraient un parfum un peu particulier. Après, entre ça et pas de saison du tout, le choix est évidemment vite fait.

Pour rappel, la NBA n'a pour le moment pas de scénario plus emballant qu'une reprise début juillet, si les conditions sanitaires après la crise sanitaire mondiale sont respectées. On en est très loin.