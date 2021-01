Chris Paul s’est décarcassé. Il s’est démené dans tous les sens. Pour finir avec 32 points, son total le plus élevé cette saison. Mais ça n’a pas suffit. Le meneur All-Star a notamment manqué un trois-points qui aurait pu remettre son équipe à égalité à dix secondes du buzzer. Un airball.

Et les Phoenix Suns ont finalement perdu contre le Oklahoma City Thunder (97-102) alors qu’ils comptaient jusqu’à 15 points d’avance en cours de partie.

Le vétéran était particulièrement agacé. La franchise de l’Arizona reste sur trois défaites consécutives et elle affiche désormais un bilan équilibré de 8 victoires et 8 défaites. Soit juste un revers de moins que le Thunder, son adversaire du soir, pourtant censé boxer dans une catégorie inférieure depuis le transfert de… Chris Paul.

En tout cas, les mots du meneur faisaient écho à ceux de son coach, Monty Williams.

« Tant que cette équipe ne comprendra pas que nous devons être consistants sur quatre quart temps, on continuera de se sentir comme ça. Nous avons très mal fini la rencontre.

On a manqué des tirs ouverts, des tirs près du panier, on a mal exécuté, on a mal terminé. »