Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Hornets : 116-106

Pistons @ Cavs : 107-122

Kings @ Magic : 121-107

Nets @ Hawks : 132-128

Nuggets @ Heat : 109-82

Lakers @ Sixers : 106-107

Bucks @ Raptors : 115-108

Celtics @ Spurs : 106-110

Wizards @ Pelicans : 106-124

Thunder @ Suns : 102-97

Mavs @ Jazz : 104-116

- Philadelphie s'est fait une grosse frayeur, mais l'essentiel est là. Les Sixers ont mis fin à l'invincibilité des Lakers à l'extérieur, en arrachant la victoire dans les ultimes secondes grâce à un shoot de Tobias Harris. Les Lakers avaient renversé la situation dans le money time avant de se prendre le "dagger" de Harris.

- Avant ça, l'action la plus marquante du match avait mis aux prises LeBron James (34 pts) et Joel Embiid (28 pts). La poussette du King a filé quelques sueurs froides aux fans des Sixers lorsque le Camerounais s'est explosé le dos en retombant. Après le match, Embiid l'avait un peu mauvaise et a expliqué que si la situation avait été inversée, il aurait sans doute été éjecté et n'aurait pas eu de passe-droit royal...

