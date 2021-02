Christian Wood blessé, grosse inquiétude aux Rockets

Christian Wood s'est sévèrement blessé à la cheville lors de la rencontre entre les Houston Rockets et les Memphis Grizzlies hier soir.

Les Houston Rockets craignent le pire. Vainqueurs des Memphis Grizzlies (115-103) hier soir, ils n’avaient pas le cœur à célébrer. Parce qu’ils ont perdu l’un de leurs meilleurs joueurs. Christian Wood s’est blessé à la cheville au cours du troisième quart temps hier soir. Incapable de marcher correctement, il a été accompagné par ses coéquipiers jusqu’au bord du terrain avant de rentrer au vestiaire en chaise roulante.

Les Texans sont désormais dans l’attente des examens complémentaires que s’apprête à passer le joueur de 25 ans. Mais il se pourrait que son absence soit assez longue. C’est déjà la deuxième fois en deux mois qu’il se fait mal à la même cheville.

« Ça avait l’air mauvais. C’est dur », commentait le coach, Stephen Silas, qui avait du mal à trouver ses mots tellement il était dépité.

Christian Wood compilait déjà 17 points et 7 rebonds au compteur au moment où il est mal retombé, se tordant la cheville en essayant de passer entre Dillon Brooks et Ja Morant. Il est immédiatement tombé à terre avant d’y rester un moment.

Un terrible coup dur pour les Rockets et surtout pour les joueurs. Il est lancé sur les bases de sa meilleure saison en carrière après avoir signé un contrat de 41 millions sur trois ans avec Houston. Enfin titulaire. Enfin reconnu à sa juste valeur. Et en passe de devenir une star dans cette ligue. Il tourne à 22 points et 10 rebonds de moyenne depuis la reprise.