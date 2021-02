Les résultats de la nuit en NBA, celle de LeBron James

Jazz @ Hawks : 112-91

Warriors @ Mavs : 147-116

Blazers @ Sixers : 121-105

Rockets @ Grizzlies : 115-103

Nuggets @ Lakers : 93-114

LeBron James taille patron !

- Les Lakers ont dompté les Nuggets et Nikola Jokic. Après une première mi-temps maîtrisée par Denver, les champions en titre se sont fâchés et ont pris le contrôle des opérations. LeBron James n'a cette fois pas eu besoin qu'une Karen lui gueule dessus depuis les tribunes ou qu'un ancien membre des Cavs le provoque pour passer la seconde.

- Le "Chosen One" a décidé comme un grand qu'il était temps d'accélérer. Résultat : un triple-double avec 27 points, 10 passes et 10 rebonds.

- LeBron James a dépassé Wilt Chamberlain au classement du plus grand nombre de paniers marqués en carrière. Il ne reste plus que Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar devant le "King". L'objectif est dur, mais pas impossible au vu de la longévité de LeBron.

- Au cas où certains douteraient de la légitimité de ses prétentions pour le titre de MVP, LeBron James à 36 ans c'est :

Aucun match manqué depuis le début de la saison

25 points, 8 passes et 8 rebonds de moyenne

Son meilleur pourcentage à 3 points en carrière (41.3%)

Une série de 23 matches consécutifs à 15-5-5 jamais vue auparavant

- Les meilleurs acolytes de LeBron cette nuit ont été Dennis Schröder (21 pts et quelques jolis plongeons de part et d'autre du terrain) et Talen Horton-Tucker, saignant en sortie de banc (17 points et +17 de différentiel).

👑 27 PTS, 10 REB, 10 AST

👑 2nd triple-double of season

👑 Become 3rd all-time in FGM@KingJames does it all in the @Lakers 3rd consecutive win! #LakeShow pic.twitter.com/DSTOhy3KRt — NBA (@NBA) February 5, 2021

- On avait adoré l'humour de Nikola Jokic sur sa comparaison avec LeBron hier, mais malheureusement la star des Nuggets est totalement passée à côté de son match. Seulement 13 petits points à 6/16, 6 passes pour 3 pertes de balles. Sans un énorme Jokic, Denver ne peut pas espérer tourner à plein et les 93 points au scoreboard en sont la preuve...

La crise à Dallas, Oubre ressuscité

- Il faudrait peut-être rappeler aux Mavs qu'un match de basket dure plus d'une mi-temps. Ils ont trop souvent tendance à l'oublier cette saison.

- Cette nuit, Luka Doncic et ses partenaires se sont fait esquinter par les Warriors après deux premiers quart-temps serrés. Un 73-40 incompréhensible qui confirme que Dallas traverse une petite crise à laquelle Rick Carlisle est pour le moment incapable de trouver une solution.

- On peut dire que Doncic n'est pas assez bien entouré, mais ce serait facile et réducteur. Porzingis est là, Josh Richardson est un très bon joueur et le reste de l'équipe se connaît...

- Kelly Oubre a l'air un peu en perdition depuis qu'il porte le maillot des Warriors. On peinait jusque-là à reconnaître l'excellent ailier aperçu à Washington et Phoenix. Et si le déclic était intervenu cette nuit ? Oubre a battu son record de points en carrière (40) avec 7 paniers à 3 points au compteur et, pour la première fois ou presque cette saison, a paru en confiance et bien intégré à l'équipe.

🌊 Oubre Jr. CAREER-HIGH 🌊@KELLYOUBREJR goes off for 40 PTS, 7 3PM in the @warriors road W! #DubNation GSW/DAL rematch Saturday at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/MK4BtEYOQG — NBA (@NBA) February 5, 2021

- Golden State jouait sans véritable pivot et c'est Draymond Green qui a fait le job comme aux plus belles heures de la Death Line-up façon small ball qui dominait la ligue il n'y a pas si longtemps. Green a fini avec 15 passes décisives au compteur, dans le rôle de point forward qu'il affectionne tant. Seuls Wilt Chamberlain et Nikola Jokic ont déjà fait autant de passes en ayant démarré un match comme pivot...

- Draymond s'est aussi offert un gros dunk comme on ne l'avait plus tellement vu faire depuis un certain temps.

Threw it DOWN 🔨 Dunk of the Night || @Kia pic.twitter.com/LFetjbAIih — Golden State Warriors (@warriors) February 5, 2021

- Sinon Steph Curry niveau adresse et distance, tout va bien pour lui...

5⃣ in a row from the logo for Steph!@warriors take on the Mavericks at 7:30pm/et on TNTpic.twitter.com/6wWhy4fdl9 — NBA (@NBA) February 5, 2021

Christian Wood out, Memphis down

- Tout allait trop bien pour Houston. Les Rockets, qui se sont imposés à Memphis, ont perdu Christian Wood sur une nouvelle blessure à la cheville. L'intérieur que beaucoup imaginent au All-Star Game 2021 doit passer une IRM et risque de manquer plusieurs semaines de compétition.

- Sur le terrain, Houston n'a pas eu trop de mal face à des Grizzlies un peu en dedans depuis que l'on a parlé d'eux en bien. Si vous souhaitez marabouter une équipe, n'hésitez pas à nous contacter, on a un certain talent pour ça.

- Sinon pour John Wall et DMC tout va bien. Ils ont l'air heureux à Houston ces deux-là :

John Wall and Boogie were catching a vibe 😄 pic.twitter.com/wQ4Mf4Mpcf — Bleacher Report (@BleacherReport) February 5, 2021

Boogie videobombs the ref 💀 pic.twitter.com/Eh3dQlBBCz — Bleacher Report (@BleacherReport) February 5, 2021

Atlanta sans Trae c'est triste

- Sans aucune espèce de surprise, Atlanta a galéré sans Trae Young, laissé au repos. Rajon Rondo a des atouts, mais le vétéran des Hawks n'a évidemment pas eu le même rendement (0/7, 8 passes) que le meneur All-Star dans la défaite subie contre Utah. Il est de toute façon difficile de remporter un match lorsque l'on shoote à 32% en équipe...

- Le Jazz n'a pas trop eu à se fouler. Rudy Gobert a compilé 11 points, 12 rebonds et 2 contres en 27 minutes.

- Bah alors Spida ? C'est quoi ça ?

OH NO SPIDA 😅 pic.twitter.com/7GyipU9rWL — Bleacher Report (@BleacherReport) February 5, 2021

No Dame, no problem

- Portland qui tape Philadelphie sur son parquet sans Damian Lillard, ni CJ McCollum, il fallait se lever de bonne heure pour le pronostiquer... Certes, Ben Simmons faisait aussi défaut de l'autre côté, mais les Sixers partaient quand même nettement favoris. En l'absence de "Dame", laissé au repos, Stotts a tiré le meilleur des soldats encore aptes à aller au combat.

- Carmelo Anthony (22 pts), Gary Trent Jr (24 pts), Enes Kanter (17 pts, 18 rbds) ou l'inattendu CJ Elleby (15 pts 7 rbds, 2 ctres) ont fait le taf, pendant que Joel Embiid cartonnait dans son coin en face (37 pts).