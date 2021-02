Kelly Oubre Jr suscitait de grandes attentes avec son arrivée aux Golden State Warriors lors de la dernière intersaison. Sur le papier, il était même vu comme un excellent renfort pour les Dubs, candidats au titre avec les retours de Stephen Curry et Klay Thompson.

Malheureusement, avec la nouvelle blessure de Thompson (forfait pour la saison), la situation a changé en Californie. Et sur le début de la saison, Oubre Jr a été placé au centre de toutes les attentions. Car avec en plus l'absence de Draymond Green, il était attendu comme la 2ème ou 3ème option (si Wiggins...) derrière Curry.

Sauf qu'il s'est surtout signalé par sa maladresse. Avec de grosses difficultés à s'adapter, le joueur de 25 ans a même incarné une déception par rapport à ses performances réalisées l'an dernier aux Phoenix Suns. Cependant, il y a encore de l'espoir pour lui...

Car depuis le retour de Green, il y a tout de même du mieux chez les Warriors. Alors qu'Oubre Jr et Andrew Wiggins donnaient l'impression de déposer leurs cerveaux au vestiaire avant les matches, Green a remis de l'ordre dans la maison Golden State. Avec l'intérieur sur le parquet, cette équipe dispose d'un leader vocal, qui n'hésite pas à bouger ses coéquipiers.

Et son impact s'est immédiatement ressenti. Ainsi, l'ancien des Washington Wizards a déjà retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Sans être incroyable, il était moins à la rue malgré une vraie capacité à se montrer inconstant. Et la nuit dernière, il a donc affolé les compteurs !

Lors du succès des Warriors contre les Dallas Mavericks (147-116), Oubre Jr a donc planté 40 points, son record en carrière. A 14/21 aux tirs dont un excellent 7/10 à longue distance. On peut également ajouter à sa superbe copie 8 rebonds et 2 passes décisives en 36 minutes.

23 franchises NBA sont payées 1,5 M pour que Kelly Oubre rate des tirs

On comprend facilement le soulagement de Kelly Oubre Jr. Malgré de nombreux tirs ouverts grâce à la présence de Curry, il reste l'un des joueurs les plus maladroits de la NBA cette saison derrière l'arc. Autant dire que cette adresse retrouvée peut véritablement représenter un tournant dans ses débuts aux Warriors.

Kelly Oubre Jr.'s 7th triple gives him a career-high 40 and gets the @warriors bench up! pic.twitter.com/BxGi0M5goO

— NBA (@NBA) February 5, 2021