23 franchises NBA sont payées 1,5 M pour que Kelly Oubre rate des tirs

Franchement, Kelly Oubre aux Golden State Warriors, ça ressemblait vraiment à une bonne idée. Il sortait d’ailleurs d’une très belle saison avec les Phoenix Suns. Mais plus les semaines passent, plus son avenir en Californie s’obscurcit.

Tout simplement parce que l’ailier de 25 ans coûte très cher à ses employeurs pour un rendement clairement insuffisant.

Avec son salaire de 14 millions la saison (qui expire cet été), il fait passer les Warriors bien au-dessus de la Luxury Tax. Et ils payent le prix fort. 68 millions en impôts sur la fortune !

Comment Steve Kerr a réussi à ne pas perdre Kelly Oubre malgré les rumeurs

Le journaliste de CBS Samuel Quinn a une formulation intéressante pour résumer cette histoire : vu que la moitié des taxes prélevées sont ensuite réparties entre les franchises qui ne sont pas au-dessus du seuil (du moins la ligue peut le faire), Oubre « rapporte » 1,5 million à 23 équipes. Tout ça pour qu’il enchaîne les briques.

Here is the more fun way to think about this:

Kelly Oubre is costing GSW $68 million in luxury taxes.

Half of luxury taxes are spread among non-tax paying teams. There are 23 of them, per Spotrac.

Other teams are getting paid $1.5 million for Oubre to miss shots against them. https://t.co/ey019yiibr

— Samuel H. Quinn (@SamQuinnCBS) February 3, 2021