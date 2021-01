La déclaration forte de Klay Thompson sur son absence : « ça me tue »

Les mois deviennent de plus en plus longs pour Klay Thompson. Voilà déjà plus d’un an et demi que l’arrière All-Star des Golden State Warriors n’a pas joué un match officiel. Il faut remonter aux finales NBA 2019 pour le retrouver sur un parquet. Il s’était alors déchiré les ligaments croisés du genou. Il devait faire son retour cette saison mais il s’est cette fois-ci blessé au tendon d’Achille. Terrible.

Le joueur prend donc encore une fois son mal en patience. Sauf que ça le pèse et il ne s’en cache pas. Il était hier soir l’invité de l’équipe de télévision qui retransmettait la rencontre entre les Warriors et les Detroit Pistons.

« Je m’ennuie un peu parfois. C’est lent pour passer à la prochaine étape de ma rééducation. Mais je me sens bien, je suis heureux d’être avec mes coéquipiers. Malheureusement, je ne peux pas jouer. Ça me tue chaque jour. Mais j’ai l’intention de jouer encore longtemps et je ne veux pas bâcler ma rééducation », confie l’intéressé.

Klay Thompson déjà sur le terrain ! Non, on déconne mais il a des fourmis dans les doigts

Les Warriors ne s’en sortent pas trop mal sans leur deuxième meilleur joueur. Ils compilent pour l’instant 11 victoires et 9 défaites. Dans le top-8 de la Conférence Ouest. C’est d’ailleurs à se demander jusqu’où ils pourraient aller si Klay Thompson était là.