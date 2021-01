Klay Thompson déjà sur le terrain ! Non, on déconne mais il a des fourmis dans les doigts

Depuis sa déchirure du tendon d’Achille Klay Thompson ne s'est pas beaucoup exprimé. Il faut dire qu'enchaîner coup sur coup deux blessures de cette gravité, ça doit un peu vous attaquer le moral...

Fin décembre, Klay lâchait ses premiers mots depuis sa terrible blessure d'avant saison et nous déchirait le coeur : "Je souffre tous les jours de ne pas pouvoir partir à la conquête du titre avec mes gars cette saison", écrivait-il sur son compte Instagram. "Il y a un grand vide en moi quand je ne peux pas faire ce que j’aime."

Mais Klay Thompson est un garçon avec un mental d'acier trempé. Dès les premières heures de sa nouvelle rééducation, il était de retour auprès de ses coéquipiers. Toujours présent, assis, mais motivé, joyeux, toujours prêt à les encourager.

Hier soir, on l'a même vu debout, avec sa botte de protection, au milieu des Warriors, pendant un temps mort. Ces images peuvent paraître anecdotiques pour beaucoup, mais elles montrent à quel point ce joueur est un amoureux de ce jeu. Il a même franchi la ligne du terrain, s'aventurant sous le panier pour placer un petit lay-up tout en fluidité avec la planche.

⁦@KlayThompson⁩ out and about in the walking boot during a timeout in the middle of the second quarter tonight. #Warriors pic.twitter.com/x1CgqcaY8h

— C.J. Peterson (@CJ_Peterson1) January 26, 2021