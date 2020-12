La réaction déchirante de Klay Thompson à sa nouvelle blessure

Klay Thompson va nous manquer. Déjà absent toute la saison dernière, l’arrière All-Star sera à nouveau indisponible pendant l’intégralité de l’exercice. La faute à une nouvelle blessure terrible. Déchirure du tendon d’Achille. Alors qu’il se remettait à peine d’une rupture des ligaments croisés du genou. Cruel. Pour lui, pour les Golden State Warriors et pour les passionnés de basket. Silencieux depuis plusieurs semaines, le joueur s’est finalement exprimé sur Instagram.

« Je n’ai pas envie d’écrire ça. Mon esprit est à Brooklyn, en train de faire une sieste d’avant-match. Malheureusement, la réalité est un peu différente. Depuis le 13 juin 2019, j’ai passé des heures et des heures pour essayer de retrouver la forme que j’avais sur cette photo. »

« Je souffre tous les jours de ne pas pouvoir partir à la conquête du titre avec mes gars cette saison. Il n’y a rien qui me procure plus de plaisir. Je veux que la Dub Nation sache que je fais tout ce qui est en mon pouvoir mon revenir à mon niveau. Je déteste manquer des matches – j’étais fier d’être là tous les soirs pour les fans et mes coéquipiers. »

« Il y a un grand vide en moi quand je ne peux pas faire ce que j’aime. Mais je vais continuer à bosser tous les jours pour revenir et ramener d’autres titres dans la Bay. En attendant, je serai là avec l’équipe parce que l’objectif reste le même et ça commence ce soir. »