Luka Doncic et Draymond Green ont un étonnant point commun

On peut faire absolument tout dire aux stats, même aux plus surprenantes, comme celle qui lie Luka Doncic à Draymond Green.

Ils n'ont pas le même poste, pas le même gabarit, ni le même style de jeu. Ils n'ont pas le même âge et ne viennent pas non plus du même pays. Luka Doncic et Draymond Green sont deux des joueurs les plus différents l'un de l'autre parmi les stars NBA d'aujourd'hui. Pourtant, une statistique étonnante les rapproche. Doncic et Green ont peu ou prou le même pourcentage d'adresse à 3 points en carrière : 31.8% pour le Slovène, 31.75% pour l'intérieur des Warriors.

Luka Doncic l'a reconnu lors de la dernière intersaison : il considère que la plus grosse lacune de son jeu, à l'heure actuelle, c'est son shoot. Nous on aurait plutôt tendance à dire que c'est son manque de sang froid face aux décisions arbitrales contrariantes, mais chacun son point de vue. Toujours est-il que si dans l'imaginaire collectif Doncic est un bon et beau shooteur - on a tous en tête son tir de la gagne contre les Clippers dans la bulle - les chiffres ne sont pas là pour appuyer cette impression. Après 21 matches cette saison, le franchise player de Dallas tourne à 29% et navigue donc dans les eaux usées de l'ancien shooteur respectable qu'était Draymond Green avant d'oublier comment rentrer un tir ouvert (19.4% cette saison).

Notons quand même deux bémols importants pour limiter l'effet possiblement nocif de cette stat à laquelle on peut comme toujours tout faire dire :

Luka Doncic et Draymond Green ne prennent pas les mêmes tirs. Doncic prend des pull-up généralement contestés, là où Green prend des tirs ouverts, à l'arrêt et avec des joueurs fréquemment à deux mètres de lui

Ils n'ont pas le même volume. Luka prend 7.8 tirs à 3 points par match depuis son arrivée en NBA, contre un peu moins de 3 pour Draymond.

Il est bien plus difficile pour un shooteur comme Doncic de s'exprimer et d'afficher un pourcentage élevé. Il fait partie de ces joueurs qui créent la distance sur le dribble grâce à leur panoplie et leur footwork. Lorsque Draymond et d'autres spécialistes (il ne l'est plus, mais était quand même à 38.8% en 2016 !) sont généralement les pieds dans le béton avec un temps très raisonnable pour déclencher.

Il n'empêche que Luka Doncic a quelque part raison. S'il veut devenir un MVP et un champion potentiel dans la NBA de la décennie 2020, il DOIT faire mieux en la matière. Cela passe peut-être par un volume moins important (il est le 28e joueur qui tente le plus de tirs from downtown en NBA cette saison, ce qui n'est pas scandaleux) ou une recherche différente de positions.

Les plus gourmands que lui dans ce classement ont globalement un meilleur pourcentage que lui. Quelques exemples :

Stephen Curry (11 tirs - 41.4%)

CJ McCollum (11 tirs - 44.1%)

Damian Lillard (10.7 tirs - 37.7%)

Buddy Hield (10.4 tirs - 39%)

Fred VanVleet (9 tirs - 38.3%)

Zach LaVine (8.4 tirs - 40.1%)

James Harden (7.4 tirs - 36.2%)

Si Luka Doncic se mettait ne serait-ce qu'à shooter à 36%, comme James Harden, cela pourrait changer la face de la saison jusqu'ici très, très poussive des Dallas Mavericks.