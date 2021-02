Nikola Jokic se compare à LeBron James et c’est assez drôle

Nikola Jokic est en passe de sortir une saison absolument monstrueuse. Pour l’instant, le pivot All-Star pointe à 27-12-8 de moyenne. Avec de nombreux triple-doubles à la clé. Déjà cinq au compteur. Juste un de moins que Luka Doncic. Des performances qui lui valent parfois des comparaisons avec… LeBron James.

Oui, ça peut paraître étrange. Ils ne jouent pas aux mêmes postes et ils n’ont pas le même profil non plus, même si ce sont deux joueurs avec un énorme QI basket et un vrai sens de la passe. Interrogé par un journaliste sur son rapprochement avec le King, le « Joker » a répondu à sa manière, tout dans l’autodérision.

« La vitesse est la même. Je pense que nous sommes pareils sur le plan athlétique. Je ne sais pas. Est-ce qu’il peut sauter aussi haut que moi ? Je plaisante les gars. »

Du Nikola Jokic au sommet de son art, sur et en dehors des terrains. Le Serbe est souvent moqué pour ses kilos en trop, sa vitesse de pointe digne de Charles Barkley (aujourd’hui, pas de l’époque) et ses capacités athlétiques bien inférieures à la moyenne. Mais en attendant, il régale chaque soir sur les parquets.

