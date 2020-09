Des clashs et des fiertés. Des snubs et des cafés. Des rumeurs bidons et des records de patrons. Tout est là, pour vous. Le meilleur de la NBA en bref et en couleurs.

En bref, à retenir en NBA (mais pas que)

En bref, à oublier en NBA (mais pas que)

La mère de Luka Doncic est hyper fier de la sélection de son fils dans le premier 5 NBA. Elle a 47 000 abonnés sur Insta. Ce monde est fou.

est hyper fier de la sélection de son fils dans le premier 5 NBA. Elle a 47 000 abonnés sur Insta. Ce monde est fou. LeBron est hyper fier de son gars AD et il l'a fait savoir sur Insta. Ça aussi on s'en fout ? Oui, quand même.

est hyper fier de son gars AD et il l'a fait savoir sur Insta. Ça aussi on s'en fout ? Oui, quand même. Frank Vogel pense que les Nuggets méritent d'être en finale de conf. Et il pense que les Lakers vont devoir très bien jouer pour les battre. Il doit aussi penser que quand le soleil brille c'est qu'il fait beau dehors.

pense que les Nuggets méritent d'être en finale de conf. Et il pense que les Lakers vont devoir très bien jouer pour les battre. Il doit aussi penser que quand le soleil brille c'est qu'il fait beau dehors. Kuzma et Conley ont vu leur notes sur NBA 2K s'effondrer.

et ont vu leur notes sur NBA 2K s'effondrer. Les Pistons ont repris le taf, mais ils ont toujours mal aux genoux.

Shaun Livingston met un tacle à Zaza à propos d’un cours à Harvard.

met un tacle à à propos d’un cours à Harvard. Dion Waiters n'avait pas vu son fils depuis 3 mois. Émouvantes retrouvailles. Ouais, on fait dans le sentimental aujourd'hui. D'ailleurs, on a bien aimé aussi le petit check de JaVale avec sa gamine aussi.

dion reunites with his son for the 1st time in 3 months 🥺🥺💜💜 @dionwaiters3 pic.twitter.com/dX9SorFoY3 — NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) September 15, 2020

Président LeBron

Il y a quelques années, quand on disait que LeBron James faisait tout, joueur, coach, GM, businessman, etc., on se plantait salement. On était tellement loin du compte. On avait commencé à le comprendre quand il s’est mis à construire une école et s’engager socialement. Mais là, ça va encore plus loin. Alors qu’il joue en playoffs pour sa legacy, le mouvement More Than A Vote qu’il a lancé est désormais en partenariat avec Live Nation pour faire des salles de concerts des lieux de vote sécurisés. Profitez : on est juste en train de voir les dernières saisons NBA du futur président des Etats-Unis d’Amérique.

L'équipe qui vit bien

Franchement, y a quand même l'air d'y avoir une pure ambiance au sein du Heat. On a rarement vu Dragic aussi souriant.

Entourage

A coups de triple-double et de performances folles, Luka Doncic n’en finit plus de se créer un cercle d’amis particulièrement classe. On ne va pas se mentir, le Slovène a développé en deux ans un Entourage avec lequel même celui de Vincent Chase ne peut pas rivaliser. Son agent n’a probablement pas la verve d’Ari Gold et ses compagnons ne sont pas aussi étranges que Drama ou Turtle, mais le CV des membres de son cercle n’a pas d’égal. Le dernier exemple ne fait pas exception : cette nuit, Doncic est devenu le premier joueur à être All-NBA First Team lors de sa première ou deuxième saison depuis Tim Duncan. Rien que ça. Décidément, depuis son arrivée de Madrid, Luka ne fréquente que le gratin de la NBA.

On pose ça là...

thx clippers ✌🏽 🎣 🐟 🎶 pic.twitter.com/zfS6mKTjGv — NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) September 16, 2020

Snub Legend

Comme prévu Bradley Beal est entré dans les livres d’histoire. Il est devenu le premier joueur à réussir l’exploit de ne pas être All-Star et de ne pas intégrer une All-NBA team en calant plus de 30 pts et 5 pds de moyenne. Bon, poster ce genre de chiffres avec quatre joueurs de départ’ autour de lui, c’est un peu de la triche… Sans doute pour ça qu’il n’a pas été choisi. Qu’il quitte la Jeep Elite et vienne faire ce genre de perfs en NBA et peut-être qu’il sera enfin élu.

Vrais reconnaissent vrais

Les Sixers veulent à tout prix signer Mike D’Antoni, les Sacramento Kings embauchent un assistant GM des Rockets... On n’a rien contre Houston, hein, mais à une époque, les équipes s’arrachaient les anciens des Spurs pour faire progresser leur organisation….

Ça va trop loin

D’accord, Doc Rivers est en partie responsable de l’échec des Clippers. Oui, se faire remonter 3-1 trois fois dans une carrière, ça fait un peu beaucoup quand même. D’accord, il mérite un peu que les internets se déchaînent sur lui. Mais il n’a tué personne. Mérite-t-il vraiment l’infamie de se faire troller par Josh Smith ?

Le tacle mérité

On espère que Paul George n’ouvre pas les réseaux sociaux ces jours-ci. On lui souhaite (et on nous souhaite aussi, hein) qu’il se passe des trucs de malade dans les finales de conférence pour qu’on l’oublie un peu. Parce que pour le moment, il prend cher. Mention spéciale au Phoenix Mercury qui n’a pas manqué de chambrer PG pour mettre en avant les 12 pts en 27 minutes et le game-winner longue distance de Shey Peddy face aux Washington Mystics :

Record, encore

LeBron James a une fois encore été élu dans la All-NBA 1st Team. C'est la 16e fois qu'il est sélectionné dans une All-NBA Team. Nouveau record. Il dépasse Kareem Abdul-Jabbar (15), Kobe Bryant (15) et Tim Duncan (15). Et c'est pas fini...

La connexion surprenante : Andre 3000 X Tyler The Creator

THE LAST SHOT