NBA CIRCUS : Fournier bientôt hirsute, Nash découpe Shaq, un chien en conf de presse

Les Lakers ont gagné. Encore. Ils mènent maintenant 3-1 face à Houston. Mais franchement, le suspens n'est quand même pas à son comble sur cette série. Ils sont peu nombreux les courageux (ou les Texans) à avoir misé sur les Rockets. Personne n'a imaginé cette équipe capable de battre les Lakers. Même avec des joueurs en moins. Tant que LeBron et Davis ont leurs 2 jambes et leurs 2 bras, les Californiens sont archi favoris.

Cette nuit, les mecs se sont même mis à défendre. Sérieusement. Pendant 3 quart temps. Résultat, James Harden n'a pas vu le jour. Il n'a réussi que 2 tirs en 39 minutes. 2 tirs. James Harden. Sérieux... Alors Ok, il est allé sur la ligne à 20 reprises. Mais quand même, 2 tirs rentrés. Surtout, les Lakers ont vraiment levé le pied en fin de 3e quart. Détente qui aurait pu leur être fatale d'ailleurs. Mais bon, ils ont une telle marge... Bref, on aura notre battle of L.A. et c'est plutôt une bonne nouvelle.

Probablement la conf de presse d’après-match la plus intéressante depuis le début de la bulle :

“All I heard was ‘roof roof’" 😂🐶 A dog crashed AD’s postgame presser. pic.twitter.com/59kkpteLNO — NBA TV (@NBATV) September 11, 2020

En tout cas, le t-shirt d’AD est un superbe hommage. Je veux le même.

Le joueur évident : Anthony Davis

Le gars se balade face à Houston. Seul dans la peinture, sans adversaire ni coéquipier encombrant (coucou JaVale et Dwight), AD fait ce qu'il veut. En mode "Ce jeu est trop facile". 29 points sans forcer, 9 rebonds, 5 passes, 2 contres. Sans rage ni violence. A la cool presque. Pauvre PJ Tucker. Tu méritais pas ça gars...

Le joueur moins évident : Alex Caruso

On a déjà bien évoqué son cas ici ce matin, mais Alex Caruso a vraiment été précieux cette nuit. Quand les Lakers avaient honteusement laissé filer leur matelas et ne comptaient plus que 5 points d'avance, c'est lui qui plante le trois-points bouffée d'oxygène qui a relancé la machine Lakers. 16 points à 5/9 en 29 minutes. Des choix judicieux, un placement parfait, une motivation contagieuse. Précieux on vous dit. Mais vous le saviez déjà.

D'ailleurs LeBron et Davis ne voulaient pas rentrer dans le vestiaire sans le membre le plus important du Big Three.

Alex Caruso, plus qu'une mascotte, une vraie arme pour le titre

L'homme aux nerfs d'acier : Rajon Rondo

Rondo est fort. Parce que moi, chaque dimanche matin, quand l’équipe adverse, encore embrumée par les litres de rhum de la soirée de la veille, laisse ce type d’espace, je suis tellement surpris que j’en rate mon layup. Faut des nerfs solides pour ne pas rater un 1 contre 0 devant des milliards de personnes…

D’ailleurs, quasiment un TD en sortie de banc, des années après son prime, c’est quand même un sacré joueur, Rajon.

La punchline du jour, sur Caruso toujours :

« C'est un gars sur qui nous pouvons compter. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Il sait que j'ai confiance en lui. » LEBRON JAMES

Pas de vanne. Rien. Même pas un truc pété sur le bandeau. Nada. Caruso, c'est le respect imposé dans la sobriété. Point.

Le combat du jour : Fournier Vs la calvitie ep. 1678

On est de tout coeur avec toi Evan. Lâche rien mec !

A l’attaque du FC Calvitie, le combat continue!!! pic.twitter.com/p8ZAWgKeBH — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 11, 2020

Y'a plus de saison ma bonne dame

Début de saison en février, fin de saison en plein été… C’est Liliane qui va être contente quand dans le mobile home je gueulerai à trois heures du mat’ parce qu’y a pas de réseau dans ce bled à la con où je voulais de toute façon pas aller…

La question du jour

Comment va rebondir Kemba Walker dans un Game 7 après être devenu le premier joueur (sur 305 quand même) de l’histoire des playoffs à avoir joué plus de 50 minutes et à avoir mis moins de 5 pts ? Surtout que Walker, c’est un peu la problématique qu’a longtemps eu le PSG en Champion’s League : comment le club parisien pouvait être préparé à jouer l’élite européenne après avoir affronté les Angers, Toulouse et cie ? Pareil, passer en quelques mois d’un niveau Nationale 2 avec Charlotte à un Game 7 de playoffs, c’est pas la meilleure des préparations…

Un gars banal

Kevin Durant ne voulait pas être le sauveur des Knicks. La gloire, les spotlight, ça le saoulait. Le gars veut jouer au basket, rentrer chez lui, jouer à la play en fumant la chicha, dans un survet’ PSG, capuche sur la tête, célibataire à trente piges, personne qui l’emmerde, tranquille au tiéquar. Bref un gars comme nous, sauf qu’on n’a pas besoin de 32 burner accounts pour dire de la merde sur les internets et qu’on est légèrement moins adroits longue distance.

En bref, à retenir

Magic Johnson a donné un conseil à Giannis . Attention, c'est profond.

a donné un conseil à . Attention, c'est profond. Damian Lillard n'a pas du tout apprécié la sortie de Michael Porter Jr et l'a fait savoir.

n'a pas du tout apprécié la sortie de et l'a fait savoir. Charles Barkley s'est payé les Rockets et les Bucks dans une même phrase : "Ce sont les Milwaukee Bucks de l'Ouest."

Note pour plus tard : ne pas trop taquiner Steve Nash. Le gars a du répondant :

Shaq asks Steve Nash to "show me one of those MVP trophies you stole from me." Nash burns him right back 😂🔥pic.twitter.com/ytec1i00BB — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 11, 2020

En bref, à oublier

Kylie Jenner est heureuse que Devin Booker passe du temps avec sa soeur. Voilà, voilà...

passe du temps avec sa soeur. Voilà, voilà... Le connard du jour : testé positif au Covid, il organise une soirée étudiante.

Stephon Marbury accuse Jay-Z d'avoir engendré des "Crack Babies" en vendant de la drogue. Bien remonté le Starbury.

accuse d'avoir engendré des "Crack Babies" en vendant de la drogue. Bien remonté le Starbury. De'Aaron Fox a fait sa demande de mariage. Sur la plage. Avec une chemise à fleurs. Et des grosses lettres. Et il a posté ça sur twitter. Normal.

a fait sa demande de mariage. Sur la plage. Avec une chemise à fleurs. Et des grosses lettres. Et il a posté ça sur twitter. Normal. A oublier en buvant un coup (ou deux au moins, c'est le weekend après tout) : avec un début de saison fin décembre, voire en février, on ne devrait avoir aucune star NBA aux JO... Enfin, si on a des JO l'été prochain.

L'autre connard du jour : cet ancien joueur de NFL a détourné des fonds attribués à l'effort contre le Covid. Classe.

L’ignoble bandeau que met Drake quand il fait des concours avec Curry.

Steph Curry pulled up to Drake’s OVO court for a shoot around ⛹🏽‍♂️ pic.twitter.com/d29I3g7vhj — Rap All-Stars 🏆 (@RapAllStars) September 10, 2020

Le clutch du jour

pic.twitter.com/HYfFSpF6RN — Out of Context Human Race (@NoContextHumans) September 10, 2020

Si la vraie vie ressemblait à NBA2K, ça donnerait ça :

Le "Quoi ? Attends… Mais… Quoi ?!" du jour :

Le nom de son salon, « Canad’hair » a mis les enquêteurs sur la piste ? https://t.co/2tzgGky4nO — Romain (@RomainDsDz) September 10, 2020

Le Rien à Rajouter du jour

If human beings showing unity makes you angry or uncomfortable... mmmmm says a lot about who you are. https://t.co/IZW4uCWHjq — Rudy Gobert (@rudygobert27) September 11, 2020

The Last Shot