Kevin Durant explique pourquoi il ne voulait pas aller aux Knicks

Ce n’était pas vraiment un secret : Kevin Durant voulait aller à New York. C’est là où il passe toutes ses intersaisons. Là où il tient ses différents business. Mais aussi là dont est originaire son associé et ami Rich Kleiman. Le retrouver dans la grosse pomme n’est donc pas une surprise. En revanche, le double champion NBA était plutôt pressenti du côté des Knicks. En réalité, il assure, une fois de plus, ne jamais avoir vraiment considéré la franchise mythique de Manhattan. Et invité du podcast de J.J. Redick, il explique même pourquoi.

« Dès février 2019, je me suis dit que je ne voulais pas être le sauveur des Knicks. Ça ne m’a jamais vraiment fait kiffer. Je me fichais d’être à Broadway. Je voulais juste jouer au basket, rentrer chez moi et chiller. J’ai le sentiment que c’est ce que représente Brooklyn. Je voulais vivre à New York. Brooklyn me correspond bien : posé, discret, tout en noir, calme. Juste concentré sur le basket. Pas de show, pas de Madison, pas de Mecque du basket. Je n’ai jamais prévu d’aller aux Knicks. »

Loin de la polémique nauséabonde, Kevin Durant enchanté de jouer pour Steve Nash

Kevin Durant a l’air vraiment sincère. Et en l’écoutant, on se rend compte que Brooklyn lui correspond sans doute mieux en tant que franchise. Tout en étant dans la ville qu’il adore. Par contre, il aura tout de même de la pression lors de son grand retour à la compétition. Mais il sera sans doute moins scruté qu’aux Knicks, où l’organisation attend désespérément son sauveur. D’ailleurs, c’est à se demander qui osera prendre cette responsabilité. Pas sûr qu’une superstar rejoigne les Bockers via la Free Agency de si tôt.