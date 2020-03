Coronavirus : La NBA réfléchit à des matches sans public, LeBron est contre

Les Etats-Unis ont déjà enregistré déjà quinze décès liés au COVID-19 Coronavirus. La situation est alarmante un peu partout dans le monde avec l'épidémie qui se propage. Et les compétitions sportives sont évidemment impactées. La NBA est donc déjà en train de réfléchir à un plan d'action pour maintenir les rencontres si le cadre devenait un peu plus préoccupant. Selon ESPN, la ligue a demandé aux franchises de réfléchir à la mise en place des matches sans public et en limitant les membres du staff. Une idée qui n'enchante pas du tout LeBron James.

"Non c'est impossible. Je ne jouerai pas [si c'est le cas]. Moi je joue pour les fans et pour mes coéquipiers. C'est ça qui compte. Si je me pointe dans une salle et qu'il n'y a pas de fans ? Je ne jouerai pas."

On comprend la position de LeBron James mais il y a d'autres choses qui comptent dans la vie au-delà de son "envie de jouer pour les fans." S'il refuse de jouer parce qu'il craint pour sa santé, d'accord. Mais si c'est purement parce qu'il prétend se nourrir uniquement de la présence des supporteurs, alors c'est presque ridicule. Les événements sportifs et tout autres rassemblements présentent un risque de propagation du virus. Bien sûr que personne n'a envie d'en arriver là. Personne ne veut jouer à huit clos. Mais si la situation l'exige, peut-être qu'il faudra revoir sa position, sauf s'il préfère que les matches soient carrément annulés.