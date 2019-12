Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Wizards : 115-123

Hawks @ Magic : 101-93

Nets @ Wolves : 115-122, après prolongation

Bucks @ Bulls : 123-102

Pistons @ Jazz : 81-104

Suns @ Blazers : 122-116

---

- Milwaukee est donc la première équipe cette saison à atteindre les 30 victoires en NBA. La soirée des Bucks a été bonne du côté de Chicago, à seulement une centaine de bornes de chez eux. Giannis Antetokounmpo était de retour et n'a pas eu besoin de jouer plus de 27 minutes pour compiler 26 points, 10 rebonds et 6 passes, aidé par l'impact de son camarade de presque toujours Khris Middleton (27 points) et le comeback d'Eric Bledsoe (15 pts).

C'est sans doute un peu vexant pour Zach LaVine mais Giannis Antetokounmpo a fait comme s'il n'existait pas sur cette séquence...

Dans cette partie, Kyle Korver a atteint la barre des 2 400 paniers à 3 points marqués en carrière. Seuls trois joueurs y sont parvenus dans l'histoire avant la vétéran de Milwaukee : Ray Allen, Reggie Miller et Stephen Curry. Le voilà en très bonne compagnie.

- Après 10 défaites de suite et en dépit de l'absence de Trae Young, blessé à la cheville, Atlanta a redressé la tête cette nuit sur le parquet du Magic. Orlando a trouvé le moyen de perdre contre une équipe emmenée par Brandon Goodwin (21 pts), 4 matches NBA à son actif cette saison et inconnu du grand public et seulement aperçu sur quelques bouts de matches à Denver la saison dernière. Les 49 points du tandem Fournier-Vucevic, qui plus est avec un bon pourcentage (55% à 22/40), n'ont pas suffi.

- La fin de l'année tombe à pic pour les Brooklyn Nets, battus pour la troisième fois de suite cette nuit. Il n'y avait pourtant pas grand chose en face sur le papier cette nuit à Minneapolis. Les Wolves jouaient sans Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins, mais ont réussi à créer la surprise en prolongation après avoir perdu 12 de leurs 13 derniers matches. Minny s'est appuyé sur les 24 points de Shabazz Napier et le bel impact des rookies Jarrett Culver (21 pts) et Naz Reid (13 pts). C'est comme si les rumeurs autour des envies de départ de "KAT" avaient boosté tout le monde...

On ne pourra pas reprocher à Spencer Dinwiddie de ne pas avoir essayé d'éviter cette défaite. Le meneur des Nets, qui devrait voir Kyrie Irving revenir de blessure après les fêtes, a claqué 36 points et 8 passes.

Sinon, on avait un peu sous-estimé la "créativité" de DeAndre Jordan. Ou alors ses chances de gagner au loto, c'est selon...

- Il n'y a pas d'âge pour réussir un record de points en carrière. Ian Mahinmi, dont le temps de jeu augmente en même temps que le nombre de patients à l'infirmerie des Wizards, a activement participé au surprenant succès de son équipe contre Miami cette nuit. Le pivot français de Washington, 33 ans depuis le mois dernier, a inscrit 25 points à 10/11 face au Heat, pour aider D.C. à faire chuter l'une des meilleures équipes de l'Est. A ses côtés, Garrison Mathews, qui disputait seulement son 11e match en NBA en profitant de l'absence de Bradley Beal, a pris feu avec 28 points en ayant droit à des "MVP ! MVP !" en provenance des tribunes du Verizon Center. Avec un roster décimé et des mercenaires - Jordan McRae a lui signé 29 pts - Washington a mis fin à la série de cinq victoires consécutives des Floridiens.

- Utah carbure bien en ce moment et glané une 8e victoire en 9 matches à domicile contre Detroit. Les Pistons en pleine décrépitude n'ont rien pu faire face à l'impact de Rudy Gobert (13 points, 19 rebonds) et à l'efficacité de Donovan Mitchell (23 pts) ou de la nouvelle recrue Jordan Clarkson (20 pts).

- Il n'est jamais simple de battre les Blazers chez eux. Encore moins lorsque Damian Lillard et CJ McCollum shootent tous les deux au-dessus de 50%. Le duo de Portland (58 points et 13 passes en cumulé), n'a pourtant pas pu éviter la défaite lors de la venue des Phoenix Suns. Après un démarrage calamiteux, les joueurs de Monty Williams se sont repris dans le sillage de Kelly Oubre, létal à 3 points (7/10) et de Devin Booker (33 pts).