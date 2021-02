Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Pacers : 103-95

Heat @ Knicks : 109-103

Wizards @ Hornets : 97-119

Celtics @ Suns : 91-100

Kings @ Clippers : 113-110

Fox me, I'm famous

- Sacramento n'a plus joué les playoffs NBA depuis 2006. La dernière fois que les Kings avaient réussi à remporter 7 de leurs 8 derniers matches, c'était justement cette année-là. Un signe ? Les joueurs de Luke Walton ont en tout cas confirmé leur belle dynamique en se payant les Clippers (privés de Paul George) dimanche.

Un joueur symbolise bien ces espoirs : De'Aaron Fox. Le meneur a encore été le moteur de son équipe, avec 36 points et 7 passes à 15/25. Fox joue juste et avec un leadership épatant. Sa cote est logiquement en train de grimper un peu pour le All-Star Game, même s'il semble partir de plus loin que ses concurrents. A cette heure, Sacramento est 8e ex-aequo à l'Ouest, avec seulement une victoire de moins que le 4e, Phoenix.

- Nicolas Batum n'a pas cassé la baraque en attaque mais a tenté, comme toujours, d'impacter dans tous les domaines possibles : 5 points, 4 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et un contre.

De'Aaron Fox est-il déjà le meilleur Fox de tous les temps ?

Utah reparti pour une grosse série, Miami enfin lancé ?

- Le Jazz a signé une 4e victoire de suite à l'Ouest en dominant Indiana, qui déplore une troisième défaite de suite. En l'absence de Mike Conley, Donovan Mitchell s'est débrouillé comme un grand garçon au sein du backcourt. Malgré une adresse douteuse (9/25) le All-Star est passé à un rebond du triple-double (27 points, 11 passes, 9 rebonds) et a orchestré le succès de son équipe avec l'aide de Rudy Gobert (16 points, 16 rebonds).

- Pour Miami, deux victoires de suite, c'est presque un petit exploit cette saison. Le Heat a dominé les Knicks grâce à ses deux stars, Bam Adebayo (24 pts, 11 rbds) et Jimmy Butler, pas passé loin du triple-double (17 points, 10 rebonds et 9 passes). On sent que Jimmy Buckets fait de son mieux mais n'a pas encore retrouvé 100% de ses moyens. Ses efforts sont quand même précieux pour les Floridiens, 12e à l'Est, mais revenus à une longueur de leur victime du jour.

- Toujours pas de temps de jeu pour Frank Ntilikina, pour lequel il n'est pas certain que les choses changent en bien avec l'arrivée de Derrick Rose.

Beal-Westbrook, c'est toujours bof

- Les Wizards n'ont pas réussi à exister contre Charlotte. Malgré la titularisation de la paire Bradley Beal-Russell Westbrook (31 pts pour Beal, 12 pts, 11 rbds et 9 pds pour Westbrook), Washington a rapidement pris l'eau dans cette partie. Les Hornets n'ont pas eu à beaucoup s'employer et se sont contentés de matches propres de la part de Gordon Hayward (25 pts), Terry Rozier (26 pts) et LaMelo Ball, encore intéressant juste après avoir réussi le plus beau carton de sa jeune carrière. Ball a cette fois fini avec 19 points, 7 rebonds et 5 passes.

LaMelo Ball. This is impressive. pic.twitter.com/iNolbhrxze — Legion Hoops (@LegionHoops) February 7, 2021

Ayton prend une soufflante, mais se reprend

- Phoenix a retrouvé la 4e place à l'Ouest en disposant de Boston. Les Suns ont été en contrôle pendant pratiquement tout le match, même s'ils se sont fait quelques frayeurs après avoir presque dilapidé leurs 17 points d'avance dans le 3e quart-temps. C'est en défense que Phoenix a fait la différence en mettant les Celtics sous les 100 points et à 35.5% d'adresse.

Mikal Bridges (19 points, 9 rebonds) a été le meilleur marqueur de son équipe, mais aussi, comme c'est devenu une habitude, la garantie d'une activité défensive de grande qualité pour Phoenix. L'ancien joueur de Villanova est en train de devenir l'un des ailiers les plus complets en NBA.

- L'implication et le développement de Deandre Ayton sont cruciaux pour Phoenix. Monty Williams a eu du mal à contenir sa frustration dans le 4e quart-temps après quelques erreurs de la part du jeune pivot des Suns. Après s'être pris une soufflante sur un temps mort à la vue de tous, le Bahaméen ne s'est pas braqué et a même inscrit quelques paniers et placé un contre important dans les dernières minutes.