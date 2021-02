De’Aaron Fox est-il déjà le meilleur Fox de tous les temps ?

De plus en plus bouillant, De'Aaron Fox est vraiment en train de s'affirmer comme un All-Star en puissance en NBA. Tant mieux pour les Kings.

1. De’Aaron Fox

De’Aaron Fox est rusé comme un renard. Voilà, c’est ça l’article. Plus sérieusement, on prend de plus en plus un malin plaisir (coupable) à regarder les matches des Sacramento Kings. Parce qu’en plus du génial Tyrese Haliburton, du renaissant Harrison Barnes ou du bondissant Richaun Holmes, on adore Fox, le meneur à la baguette. Comment ne pas l’aimer ?

C’est un peu comme une version plus sympathique de John Wall ou moins caricaturale de Russell Westbrook. Comme les deux All-Stars dans leurs meilleures années, il est extrêmement rapide balle. Peut-être même le joueur le plus véloce une fois qu’il lance la machine. Et les défenses trouvent de moins en moins de solutions pour le stopper. Comme celle des Boston Celtics cette nuit.

CQFR : PG13 fait pleuvoir sur l’Ohio, Beal dans les pas du GOAT

Le jeune homme a fini 26 points, 9 sur 17 aux tirs dont le game winner, mais aussi 11 passes décisives. Une nouvelle prestation qui vient illustrer son changement de dimension cette saison. On sent que le jeu s’est… ralenti pour lui. Un paradoxe pour un athlète aussi vif. Les gestionnaires ont besoin de plusieurs saisons pour vraiment s’acclimater à la NBA et De’Aaron Fox, cinquième choix en 2017, commence à maîtriser son talent.

Ses statistiques ne sont pas nécessairement en forte hausse – même s’il est passé de 29 à 35% à trois-points tout de même – par rapport à la saison dernière. Mais la tendance actuelle laisse penser qu’il va franchir un cap très prochainement. Depuis ses 43 points contre les New Orleans Pelicans, le 17 janvier dernier, il tourne à 28 points, presque 50% aux tirs, 4 rebonds et quasiment 9 passes. Digne d’un All-Star s’il tient sur la durée.

Fox a changé de statut après avoir signé son extension (163 millions sur 5 ans) pendant l’intersaison et, pour l’instant, il est bien parti pour confirmer. Il lui reste à vraiment comprendre comment faire gagner les Kings. Mais il est sans doute déjà le meilleur Fox de tous les temps.

2. Jamie Foxx

Acteur, chanteur, comédien… Jamie Foxx est terriblement polyvalent. Un vrai crack. Mais il est aussi passionné de basket. Et une vraie source d’influence pour nos superstars favorites. La preuve avec cette anecdote rocambolesque concernant Kobe Bryant.

Comment Jamie Foxx a motivé Kobe Bryant pour qu’il aille chercher son cinquième titre

3. Rick Fox

Un triple champion NBA, ailier vicieux des Los Angeles Lakers de la grande époque avec Shaquille O’Neal et Kobe Bryant. Une belle gueule d’acteur, avec justement une reconversion sur grand écran après sa carrière, et plein de coups en douce sur les parquets. Le connard que l’on a envie d’aimer. Ou juste de détester.

4. Fox McCloud

Le héros de la saga Star Fox. Mais aussi un vrai bon personnage dans Super Smash Bros.

5. Fox Mulder

Un acteur qui apparemment est capable de mettre un jump shot et apprécierait les Knicks. Il n’est pas trop tard pour le signer à la place d’Elfrid Payton.

6. Megan Fox

On ne sait pas vraiment si elle aime le basket même si elle dispose d’un certain potentiel athlétique mais elle avouait à une époque être vraiment séduite par Russell Westbrook. Enfin quelqu’un qui arrivait à aller au-delà des statistiques.

7. Firefox

Il a eu le vent en poupe un moment avant de se faire déclasser par Chrome. Foutu Google.

8. John Fox

Très franchement, on n’a pas la moindre idée de qui il est mais il brièvement évolué au CSP Limoges lors de la saison 91-92 après avoir été drafté par les Bulls en 1987. Juste deux matches en France, le temps de marquer 14 et 15 points.

9. Foxy Brown

Rappeuse originaire de Brooklyn populaire dans les années 90. Elle a connu les Knicks de la grande époque.

10. Rox, de Rox et Rouky

Pas vraiment un Fox mais un renard quand même.

11. Abdul Fox

Un obscur basketteur américain qui a fini sa carrière en deuxième division italienne. Nous n’en savons pas plus.

12. Samantha Fox

Une star de la pop anglaise qui brillait au même moment où John Fox jouait à Limoges. Donc il y a très longtemps.

13. Michael J. Fox

Sa carrière était partie incroyablement fort avec les cultissimes Retour vers le Futur, mais il a eu du mal à briller autant par la suite. Et puis, quelque part, c'est un peu de sa faute si le hoverboard a été à la mode pendant un temps avant 17 personnes ne se fracturent la cheville tous les jours dans le monde à cause de l'engin.

...

97. Fox News

Une chaîne conservatrice catastrophique qui relaie des théories conspirationnistes et des campagnes de désinformation. Le modèle de Cnews chez nous.