Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Hornets : 118-111

Pacers @ Bucks : 110-130

Mavs @ Hawks : 122-116

Clippers @ Cavs : 121-99

Wizards @ Heat : 103-100

Knicks @ Bulls : 107-103

Rockets @ Thunder : 87-104

Wolves @ Spurs : 108-111

Suns @ Pelicans : 101-123

Celtics @ Kings : 111-116

Sans Westbrook, Beal marche dans les pas de MJ

- Les records c'est bien. Les records qui ne se font pas dans le vent, c'est encore mieux. Bradley Beal (32 pts) a signé un 17e match de suite à 25 points ou plus lors de la victoire des Wizards sur le parquet de Miami. L'arrière de Washington devient le premier joueur depuis Michael Jordan lors de la saison 88-89 à en aligner autant sur un début de saison.

On fire, Bradley Beal fait encore mieux que Michael Jordan !

- Certes, Miami ne va pas bien, mais encore fallait-il en profiter, surtout sans Russell Westbrook. A moins que l'absence du MVP 2017 ne soit devenu un facteur positif pour les Wizards, ce qui serait quand même inquiétant pour lui...

Dallas sort du trou

- Dallas a mis fin à sa vilaine série de 6 défaites consécutives. Pour ce faire, il a fallu que le tandem Luka Doncic-Kristaps Porzingis fonctionne à plein sur le parquet d'Atlanta. Les deux compères ont pris les choses en main pour éviter un nouveau revers. Ce n'est pas pour ça que les Mavs ne se sont pas fait peur... Il a fallu que Porzingis suive bien après un tir manqué par Doncic à 30 secondes de la fin pour que les Texans empêchent les Hawks de réussir un comeback.

On a bien aimé voir Doncic (27 points, 14 passes, 8 rebonds) et Porzingis (24 pts, 11 rbds) combiner, se chercher et être les moteurs de l'équipe, ensemble, sans que le premier ait à faire des miracles gâchés par un manque de soutien ou par sa propre frustration envers les arbitres et ses coéquipiers.

- L'affiche sympa entre Milwaukee et Indiana a tourné court. En back to back, les Pacers ont rapidement tiré la langue sous les mandales de Giannis Antetokounmpo, qui a trouvé le moyen de finir en triple-double (21 points, 14 rebonds et 10 passes) sans jouer la moindre minute dans le 4e quart-temps. Une perf maîtrisée pour le Greek Freak et ses Bucks qui montent gentiment en puissance.

- Domantas Sabonis ne sait lui toujours pas comment on fait un mauvais match. Le Lituanien était le seul au niveau cette nuit dans son camp : 33 points, 12 rebonds et 6 passes en 31 minutes.

Philly ne sait pas perdre contre Charlotte

- Il n'y a pas grand chose d'inévitable dans ce bas monde, si ce n'est la mort et une victoire des Sixers face aux Hornets. Pour la 14e fois consécutive, Philadelphie a disposé de Charlotte, pour égaler la plus longue série active de victoires d'une équipe contre une autre en NBA. L'autre : celle des Clippers contre le Magic.

Et évidemment, Joel Embiid est encore à l'origine de ce succès, puisque le pivot camerounais a fait du barbecue chicken avec les intérieurs adverses, pour finir la rencontre avec 34 points et 11 rebonds à 11/18.



- LaMelo Ball, de nouveau titularisé en l'absence de Terry Rozier, a encore réussi un match assez propre si l'on ferme les yeux sur ses 6 pertes de balle : 22 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. S'il y avait une stat du nombre de présences dans le top 10, le rookie de Charlotte serait plutôt bien placé aussi, grâce à des actions comme celle ci-dessous où il a offert une galette à Miles Bridges.

Altruisme, maladresse et fautes : retour sur la première de LaMelo Ball dans le cinq

Paul George, ça rentre comme dans du beurre

- Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Paul George s'est mis un peu dans la lumière cette nuit avec les Clippers, au moment d'écrabouiller les Cavaliers sur leur terrain. PG13 a livré un véritable récital à 3 points, avec un très violent 8/9 qui va contribuer à le placer parmi les shooteurs les plus adroits depuis le début de la saison. Les 36 points de George, combinés aux 24 de Leonard ont permis à L.A. de rebondir sans souffrir au lendemain d'une défaite frustrante contre Brooklyn.

- Nicolas Batum n'a pas eu autant besoin de contribuer à la finition que la veille. Le Français s'est contenté de 7 points, avec 2 passes, dans cette partie.

- Les Knicks commençaient à perdre un peu haleine (leur souffle, pas Jarrett) et cette victoire contre Chicago, même avec quelques frayeurs en fin de partie, fait du bien au moral des troupes de Tom Thibodeau. Julius Randle en a encore été l'un des principaux architectes. Outre ses 27 points, l'ancien Laker a battu son record de paniers à 3 points inscrits dans un match NBA (5, dont 3 de suite en fin de 1er quart-temps). L'évolution de l'ex-protégé de John Calipari continue d'être intéressante et de lui valoir une certaine popularité en vue du All-Star Game.

- Les soirs se ressemblent pour Frank Ntilikina, apte à jouer mais invité par Thibs à prendre place courtside pour avoir une jolie vue sur le match sans avoir le droit d'y participer.

Maledon maladroit mais hyperactif

- 87 points marqués par Houston sous Mike D'Antoni et Daryl Morey, ç'aurait pu provoquer quelques attaques cardiaques au QG des Rockets. Avec Stephen Silas à la barre, c'est simplement l'une des causes d'une défaite pas franchement problématique après 6 victoires de suite dont 4 à l'extérieur. C'est le Thunder qui est venu mettre un coup de frein à la belle avancée texane au classement de l'Ouest.

Après avoir pris 30 points dans les dents deux jours plus tôt contre ces mêmes Rockets, les joueurs de Mark Daigneault se sont bien repris. Théo Maledon, très propre niveau adresse avant cette nuit, est passé à côté à la finition (2/12) mais a encore montré maturité et activités sur 36 minutes dans le cinq d'OKC. Ses 6 interceptions, record personnel en NBA évidemment, ne sont pas passées inaperçues et le rookie français continue de montrer qu'il est l'un des steals de la Draft 2020.

- Gregg Popovich est nettement moins regardant sur la manière cette saison, que lors des 25 précédentes. Menés de 16 points par les Wolves (toujours sans KAT) après une bouillie de basket selon les standards de la maison, les Spurs ont réussi un comeback, tractés par DeMar DeRozan (30 points) pour ne pas subir une troisième défaite de suite.

Le Minnesota de Malik Beasley (29 pts) n'a pas survécu à un 4e quart-temps abyssal (32-18). Les Wolves font partie des trois équipes bloquées à 5 victoires depuis le début de la saison en NBA.

NOLA enfin intéressant, Fox porte les Kings

- Zion Williamson (28 pts) et les Pelicans ont conquis une victoire rassurante contre Phoenix, l'une des équipes les plus chaudes à jouer à l'Ouest. Très indigents depuis le début de la saison et incapables de tenir un adversaire sous les 115 points quasiment tous les soirs, les joueurs de Stan Van Gundy se sont un peu fait violence des deux côtés du terrain. Grâce à une énorme deuxième mi-temps, durant laquelle ils ont compté jusqu'à 28 points d'avance, les Pels l'ont emporté en montrant un visage enfin prometteur.

- Zion a lui rappelé qu'il n'étais pas soumis aux mêmes lois de gravité que le commun des mortels.

ZION GETS WAY UP 💥 pic.twitter.com/qWQxpBdDDm — ESPN (@espn) February 4, 2021

- Jayson Tatum n'est pas passé loin de son premier triple-double en NBA (27 points, 10 passes et 9 rebonds) avec Boston contre Sacramento. L'ailier All-Star des Celtics, qui jouaient sans trois de leurs arrières (Marcus Smart, Kemba Walker et Payton Pritchard) aurait de toute façon voulu l'échanger contre une victoire. Boston est en effet tombé à Sacramento, au terme d'un match serré et haletant sur le finish.

De'Aaron Fox, comme souvent cette saison, a enfilé le costume du patron pour inscrire 13 de ses 26 points (avec 11 passes) dans le dernier quart-temps. Mine de rien, avec cette deuxième victoire de rang, les Kings reviennent à deux longueurs de la 8e place à l'Ouest.