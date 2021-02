On fire, Bradley Beal fait encore mieux que Michael Jordan !

Hors de question de se calmer pour Bradley Beal. Déjà le meilleur marqueur du championnat avec 34,8 points de moyenne, l’arrière All-Star continue d’enquiller les cartons soirs après soir.

Il s’est contenté de 32 unités contre le Miami Heat cette nuit. Mais ça suffisait pour mener les Washington Wizards à leur cinquième victoire de la saison (en 18 matches). Et ça suffisait aussi pour battre un record de Michael Jordan.

En effet, Bradley Beal est désormais lancé sur une série de 17 sorties consécutives à 25 points ou plus depuis le coup d’envoi de la saison. Une de plus que MJ. Ils ne sont que cinq à avoir réussi pareille performance sur l’ouverture d’un exercice.

Et cela faisait plus de 40 ans que ça n’était pas arrivé en NBA...

32 PTS for @RealDealBeal23 in the @WashWizards win. 🔥

His 17 straight games of 25+ points are the most to open the season since 1976-77, eclipsing MJ's streak of 16 in 1988-89! pic.twitter.com/zczyNsmcRM

— NBA (@NBA) February 4, 2021