Les New York Knicks ont récupéré le meneur Derrick Rose en envoyant Dennis Smith Jr et un second tour de draft aux Detroit Pistons.

Cela faisait déjà plusieurs jours que les insiders avaient annoncé un potentiel transfert de Derrick Rose vers les New York Knicks. Shams Charania indiquait même avant hier que les deux franchises étaient très proches d’un accord. Finalement, elles sont bien passées à l’action. Et le meneur a donc été envoyé à Manhattan. Dennis Smith Jr et un second tour de draft sont inclus dans le deal.

D-Rose va donc retrouver Tom Thibodeau, le coach avec qui il a connu ses plus belles années aux Chicago Bulls. Il va aussi retrouver les Knicks, une franchise dont il a porté les couleurs pendant une saison entre 2016 et 2017. Il était encore considéré comme un All-Star sur le déclin à l’époque. L’ex-MVP arrive avec un autre statut aujourd’hui. C’est un vétéran expérimenté, un mentor pour les jeunes joueurs et une arme en sortie de banc.

Son futur rôle à NY n’est pas encore très clair mais il pourrait assurer la doublure d’Elfrid Payton. Reste à voir comment cela affectera le temps de jeu d’Immanuel Quickley, rookie brillant depuis le début de la saison. L'arrivée de Derrick Rose pourrait aussi provoquer le départ d'Austin Rivers.

Frank Ntilikina n’a donc pas été placé dans le package. C’est un autre jeune meneur écarté de la rotation des Knicks, Dennis Smith Jr, qui rejoint les Pistons. Il pourra y retrouver du temps de jeu, notamment en l’absence du Français Killian Hayes. Une nouvelle occasion pour lui de se relancer. La franchise de Detroit rentre clairement dans sa reconstruction et elle va laisser la place aux prospects.